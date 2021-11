Péntektől a fehérorosz Belavia sem vesz fel iraki, jemeni és szíriai utasokat az Isztambulból Minszkbe tartó gépeire

Az erről szóló hírt a honlapján tette közzé a légitársaság, mégpedig a török hatóságok kérésére hivatkozva. Mint arról korábban beszámoltunk, a lengyel határon összegyűlt menekültek alapvetően menetrend szerinti repülőjáratokkal érkeztek Fehéroroszországba Isztambulból, Dubajból és Damaszkuszból, emiatt az Európai Unió részéről tervezett szankciók kapcsán az elsők között említették a Belavia légitársaságot. Ugyancsak felmerült, hogy büntetnék a török Turkish Airlinest és az orosz Aeroflotot, amelyek szintén üzemeltettek ilyen "migránsjáratokat". A Tuskish Airlines már korábban jelezte, hogy iraki, jemeni és szíriai állampolgárságú utasokat nem kíván Minszkbe szállítani a jövőben, ehhez Isztambul vonatkozásában most a Belavia is csatlakozott. A fehérorosz vállalatot a Roman Protaszevics-ügy óta kitiltották az Európai Unió légteréből, de mint arra az MTI felhívja a figyelmet, továbbra is közlekedik olyan célállomásokra, mint Azerbajdzsán, az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Grúzia, Jordánia, Kazahsztán, Örményország és Üzbegisztán.