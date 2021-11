Mégsem járja be a választás mámora a Fidesz kongresszusát

Minden előzetes hír arról szólt, még a kormánysajtóban is, hogy 2005 után a Fidesz kongresszus küldöttei lehetőséget kapnak arra, hogy döntesenek a párt egyik vezető tisztségéről. Mi is leírtuk azt, hogy 16 év után a választás mámora járja át a Fidesz kongresszusát. Tévedtünk, elnézést kérünk a Fidesztől a feltételezés miatt.

Nem az elnöki posztról lett volna szó, hiszen Orbán megint egyedül indul, mint eddig 17 alkalomból 16-szor. 27 éve merészelte valaki kihívni először és utoljára.

De a 4 alelnöki poszt közül az egyik - a kvázi női kvótás - megüresedett, mert Novák Katalin a legutóbbi kongresszus óta kormánytag lett. Márpedig a Fidesznél alapszabály, hogy kormánytag nem lehet a párt vezetésében. (Ez természetesen Orbán Viktorra nem vonatkozik.)

Az előzetes hírek szerint 4-en is esélyesek voltak a posztra: a Magyar Nemzet még szombaton is arról írt, hogy a pozícióra Koncz Zsófia, a tavalyi szerencsi időközi választáson megválasztott országgyűlési képviselő, Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának uniós fejlesztésekért felelős államtitkára, Gál Kinga európai parlamenti képviselő, illetve Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő is eséllyel pályázhat.

Viszont mire a kongresszus elért a szavazásig, a háttérben eldőlt, hogy nem lesz verseny. Kontrát Károly azt jelentette be, hogy a négy helyre négy jelölt van, Kósa Lajos, Kubatov Gábor és Németh Szilárd mellett Gál Kinga. Egyikük sem akart felszólalni és kortesbeszéd sem volt, mondjuk minek is.

A Fidesz mélyrétegei is megélik a demokráciát - értékelte a kongresszus munkáját a szavazás szünetében ifjabb Lomnici Zoltán a Hír Tv-n.

Orbán Viktor a 2019-es kongresszuson ezt mondta:

„Tudjátok, a mi közösségünkben, a Fideszben az az ökölszabály, hogyha valaki nagyon akar egy pozíciót, ha láthatóan eszi érte a fene, akkor azt semmiképpen nem kaphatja meg. Nem kaphatja meg, mert a pozíció utáni sóvárgás vége csak a bukás lehet, politikai, szakmai és leginkább emberi, erkölcsi bukás. Higgyétek el nekem, láttam ilyet éppen eleget.”



Az ökölszabály ezek szerint maradt.