Éjszakai kijárási tilalom jöhet Ausztriában a beoltottaknak is

„Beoltottak számára is lesz éjszakai kijárási tilalom. Ez része az intézkedéscsomagnak, amely most az asztalon van” - jelentette ki vasárnap este Wolfgang Mückstein osztrák egészségügyi miniszter az ORF ZiB 2 nevű műsorában. A szakemberek által pénteken előterjesztett intézkedéscsomag ezen felül javasolja az FFP2-es kategóriájú szájmaszkok viselését a zárt nyilvános terekben, illetve a PCR-tesztek elvégzését a beoltottak számára is.

Mint mondta, mindezt a kormány szerdáig meg fogja vitatni a tartományok vezetőivel. Hozzátette, hogy az egészségügyi dolgozókra vonatkozó oltási kötelezettség törvényi alapjait szintén előkészítik. A miniszter ugyanakkor nem támogatta a tanárokra vonatkozó oltási kötelezettséget.

Ausztriában már az iskolákban is oltanak. Mobil oltóközpontok járják az intézményeket. Fotó: ALEX HALADA/AFP

Mückstein azt is elmondta, hogy jónak tartja a ma életbe lépő intézkedéseket, mert „az intenzív osztályokon drámai helyzet alakult ki”.



Alexander Schallenberg osztrák kancellár vasárnap jelentette be, hogy Ausztriában hétfőtől korlátozzák azokat az állampolgárokat, akik nincsenek teljesen beoltva a koronavírus ellen.

„Javítanunk kell a beoltottak arányán. Szégyenteljesen alacsony” - indokolta a lépést. A nem teljesen beoltottak mától az otthonaikat csak jó indokkal hagyhatják el, orvoshoz és bevásárolni elmehetnek, illetve a munkahelyük és az otthonuk között közlekedhetnek.

Oltatlanoknak nincs karácsonyi vásár. Fotó: GEORG HOCHMUTH/AFP

Ausztriában az utóbbi hetekben szinte minden nap újabb csúcsokat döntött az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. Szombaton 13 ezer új esetet diagnosztizáltak. Az MTI azt írja, eredetileg a kormány akkor készült zárlatot bevezetni, ha az intenzív osztályokon ápolt koronavírus-fertőzöttek száma meghaladja a 600-at. Ez a szám jelenleg 433, de a vírus olyan gyors ütemben terjed, hogy a hatóságok nem akartak tovább várni.



(MTI)