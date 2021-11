A Paks II. Zrt. benyújtotta az új reaktorok gyártási engedélykérelmét

Benyújtotta a két új atomerőművi blokk reaktortartályainak gyártási engedélykérelmét a Paks II. Zrt. az Országos Atomenergia Hivatalnak (OAH) - tájékoztatta Süli János, a két új atomerőművi blokk létesítéséért felelős tárca nélküli miniszter az MTI-t, miután az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága meghallgatta beszámolóját.

Fontos, hogy ez csak engedélykérelem, ha az OAH megadja az engedélyt, és elkezdődik a gyártás, az fontos mérföldkő a projektben. Az erőmű létesítési engedélye azonban még továbbra sincs meg, ott ugyanis hiánypótlást kért az OAH. Így az is kérdés, megadják-e egyáltalán a reaktorokra a gyártási engedélyt, ha közben még a létesítési engedély sincs meg.

Süli János azért elmondta az MTI-nek, hogy ha meglesz az engedély, akkor a VVER-1200-as reaktortartályokat az oroszországi Volgodonszkban fogják legyártani, várhatóan 36 hónapos munka eredményeként, orosz és magyar szakemberek folyamatos kontrollja mellett.

A bizottsági meghallgatáson a miniszter beszámolt arról is, hogy a Paks II. Atomerőmű felvonulási területén, több helyszínen párhuzamosan zajlik a munka: öt komplexumban 18 épület vagy építmény létesítése halad folyamatosan. Épül a betonüzem, az acél- és betonacél-szerelő üzem komplexuma, több igazgatási és kiszolgáló épület, a korróziógátló munkálatok komplexuma és egy fővállalkozói raktár. A leendő blokkok területén már zajlik a terület-előkészítés, a projekt érvényes építési engedéllyel rendelkezik a résfal- és a talajmegerősítés-tesztek munkálataira, illetve a mínusz öt méteres szint feletti talaj kiemelésére. Emellett nyáron elkészült az Erőmű-beruházási Központ, ahová szeptemberben be is költöztek a Paks II. Zrt. munkatársai - tette hozzá.

Süli János szerint nincs akadálya annak, hogy a létesítésiengedély-kérelem hiánypótlásában meghatározott új feladatokat teljesítsék, így miután benyújtják a hiánypótlást, hamarosan meglesz a létesítési engedély is.