Felmentették a két férfit, akiket Malcolm X 1965-ös meggyilkolása miatt ítéltek el

Csütörtökön hatályon kívül helyezték azt az ítéletet, melyet két férfi ellen hoztak 56 évvel ezelőtt Malcolm X polgárjogi harcos meggyilkolásáért - írja a BBC.

A bíróság arra hivatkozott, hogy olyan bizonyíték került elő, melyről a per idején nem tudtak. A feketék jogaiért küzdő Malcolm X-et 1965-ben gyilkolták meg több száz ember, köztük a családja szeme láttára New Yorkban.

Muhammad Aziz november 18-án New Yorkban, a bíróság épülete előtt. Fotó: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

Az ügyben három férfit ítéltek el, Muhammad Azizt, Khalil Islamot és Thomas Hagant, mindannyian életfogytig tartó börtönt kaptak a gyilkosságért. Mindhárman az Iszlám Nemzet (Nation of Islam) politikai és vallási mozgalom tagjai voltak. Thomas Hagan elismerte, hogy részt vett a merényletben.

Khalil Islam nem érte meg a most hozott ítéletet, 2009-ben meghalt. Aziz bűnösségét nagyon régóta vitatták, esetéről tavaly mutattak be egy dokumentumfilm-sorozatot.

A „Ki ölte meg Malcolm X-et” alkotói, Philt Bertelsen és Rachel Dretzin szerint Aziznak és Islamnak is alibije is volt a gyilkosság idejére, amit tanúvallomások is megerősítettek. Ezen felül szerintük mindketten ismert ellenfelei voltak Malcolm X-nek, ezért szinte kizárt, hogy bármelyiküket beengedték volna a gyilkosság helyszínére, vagy ha mégis bejutottak volna, a biztonságiak biztos kiszúrták volna őket.

Ezek alapján Cy Vance New York-i államügyész új vizsgálatot indított, melyben az a Peter Casolaro is szerepet kapott, aki 2002-ben újranyomozta a Central Park-i ötös ügyét - amiről szintén készült Netflix-dokusorozat.