Az app hibája miatt a Tesla-tulajdonosok nem tudtak bejutni autójukba

Több száz Tesla-tulajdonos hiába próbált bejutni az autójába pénteken, írja a BBC. A világ legnépszerűbb tisztán elektromos autóját kulcs helyett egy mobilapplikációval is lehet nyitni és indítani, ám ez az applikáció egy időre lehalt. Az ilyen leállásokat követő Downdetector weboldal adatai szerint magyar idő szerint péntek este 22:40 körül több száz Tesla-tulajdonos jelezte, hogy nem működik az applikáció, és még öt órával később is hatvannál több panasz volt ugyanerre.

"Elnézést, lépéseket teszünk, hogy ez többé ne történhessen meg" - kommentálta a történteket a Tesla excentrikus alapítója és vezérigazgatója, Elon Musk.

A Teslákat amúgy nem kizárólag az applikációval lehet nyitni és indítani, de sok felhasználó él ezzel a kényelmi funkcióval úgy, hogy a kulcsát nem hordja magánál. "A technológia kényelmessé teszi a dolgokat, de ez nagyban függ attól, hogy a szerverek az idő száz százalékában működjenek" - kommentálta a történteket a BBC-nek a The Car Expert webszájt szerkesztője, Stuart Masson.

David Bailes, a Birmingham Business School professzora, aki maga is Tesla-tulajdonos, a BBC-nek nyilatkozva úgy értékelte a történteket, hogy a Tesla tulajdonképpen "saját sikerének az áldozata", mivel "vásárlóit a saját csúcstechnológiájának használatára ösztönzi, ami viszont néha elromlik". Szerinte ugyanis bár persze akár kulcsot is használhatnának a Tesla-tulajdonosok, a csúcstechnológiás modelleket választó vásárlóik "természetes ösztöne, hogy ráhagyatkozzanak erre a technológiára". (Via BBC)