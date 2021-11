Járványügyi szigorítások nélkül több százezer halottja lehet még a koronavírus-járványnak

Akár félmillió halottja is lehet még márciusig a koronavírus-járványnak Európában, ha az országok nem tesznek sürgősen lépéseket, nyilatkozta a BBC-nek Dr. Hans Kluge, az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) európai regionális igazgatója. Kluge szerint már az is azonnali segítséget jelentene, ha újra mindenhol kötelezővé tennék a maszkviselést.

Maszkot viselő francia nő egy kihalt párizsi utcán. Fotó: SERGE ATTAL/Only France via AFP

A világon most éppen újra Európában a legsúlyosabb a járványhelyzet. Magyarországon például a héten megdőlt az egy nap alatt azonosított új fertőzöttek számának rekordja, az operatív törzs pénteki napi jelentése szerint 11289 új fertőzöttet azonosítottak, 24-gyel többet, mint a rendkívül pusztító harmadik hullám csúcsán.

A helyzet mindazonáltal a védőoltásoknak köszönhetően még így is jobb, mint a harmadik hullám idején. A fertőzöttségi rekord ugyan megdőlt, de a kórházak terhelése, illetve a halálos áldozatok és a gépi lélegeztetésre szorulók száma is kisebb, mint a tavaszi hullám idején volt. Vagyis az oltások a legfőbb feladatukat a jelek szerint ellátják, az oltottak, bár elkaphatják a fertőzést, de az oltatlanoknál jóval kisebb eséllyel betegednek meg annyira, hogy kórházi kezelésre szoruljanak. Magyarországon azonban továbbra is nagy az oltatlanok aránya, és egyre több oltott immunvédelme is megkophat, mert már olyan régen kapták meg a védőoltásukat.

Az átoltottsági arányokat Kluge is a járvány erősségének egyik okakét jelölte meg a korábbi változatoknál fertőzöbb delta vírusvariáns dominanciája mellett. Kluge ezért a legalapvetőbb közegészségügyi intézkedések - ilyen a maszkviselés, a kézhigiénia és a távolságtartás - meghozatalát sürgette.

A helyzet Európa-szerte aggasztó, Ausztriában például pénteken jelentették be, hogy hétfőtől országos lezárások kezdődnek, tekintet nélkül arra, hogy valakit beoltottak-e.

Kluge szerint a járványhelyzet alakulása miatt ismét a covid vált a vezető halálokká a térségben. Szerinte ugyanakkor most már "tudjuk, hogy mit kell tennünk" a járvány elleni küzdelemben. A védőoltások kötelezővé tételét ugyan csak "a legvégső esetben" tartja indokoltnak, de szerinte az erről szóló társadalmi párbeszédet már most érdemes lenne megkezdeni. De mielőtt még kötelezővé tennék a védőoltást, Kluge szerint a védettségi igazolványok használata is elégséges lépés lehet. Szerinte amúgy a védettségi igazolvány "nemhogy nem a szabadság korlátozása, hanem éppenséggel az egyéni szabadság megőrzésének eszköze". (Via BBC)