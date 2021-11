Továbbra is nagyon súlyos a járványhelyzet, de a növekedési ütem mérséklődött

Az operatív törzs hétvégenként továbbra sem szolgáltat adatokat a koronavírus járványról, az elmúlt egy hét adatait érdemes azért átnézni.

Rekordon van az új fertőzöttek száma

Soha nem találtak egyetlen nap alatt annyi új fertőzöttet, mint amennyi a pénteki jelentésben szerepelt (11 289). A második hullámban mindössze 6 819 volt a csúcs, a harmadikban a mostanihoz nagyon közeli, 11 265 volt a napi rekord.

Az új fertőzöttekről egy-egy nap adatánál pontosabb képet ad a hétnapos mozgóátlag. Ez most 8 386, jóideje magasabb a második hullám csúcsánál, és erősen közelít a harmadik hullám tetejéhez (9 253). Az egynapos rekord sem a semmiből jött, már szerdán és csütörtökön is tízezer felett volt a regisztált új fertőzöttek száma. (A tesztek száma hasonló, kicsit magasabb, mint a tavaszi csúcs idején.) Több megyében is kifejezetten rossz a helyzet, de Jász-Nagykun-Szolnok ezek közül is kiemelkedik.

A grafikont majdnem kiszakító kiugró oszlopok az összesített hétvégi adatok. Az operatív törzs júniusban tért át arra, hogy hétvégenként nem ad infomációt a járványhelyzetről (az indoklás szerint azért, mert véget ért a harmadik hullám, a negyediknél pedig valamiért mindez így maradt). Hétfőnként aztán letudják egyben a hétvégét.

Az elmúlt egy évben így nézett ki az új fertőzöttek statisztikája.

A magunk mögött hagyott egy hétben találták a második legtöbb új fertőzöttet. (Ha átvariáljuk a korábbi jelentéseket a mostani adatközlésnek megfelelően, akkor 64 773 volt a heti csúcs tavasszal. Most 58 704 új fertőzöttet találtak.)



Hivatalosan a lakosság 10 százaléka már átesett a fertőzésen

A jelek szerint a delta variáns valóban sokkal agresszívabb az eredeti és a korábban britként emlegett alfa variánsnál is.

Mostanáig hivatalosan összesen 998 488 magyar fertőzödött meg koronavírussal. Ennél egészen biztosan nagyobb ez a szám, sokan - különösen az oltottak közül - tünetmentessen eshettek át a koronavíruson, vagy ha voltak is tüneteik, nem tesztelték magukat és a hatóság sem mindenkit. Más országoktól eltérően itthon nem elérhetőek széles körben ingyenes tesztek, amiket akár szűréshez lehet használni. Ahhoz már erős gyanú kell, hogy valakit leteszteljenek. A kontaktkutatást pedig elengedték.

De az eddig megfertőződöttek hivatalos száma így is a lakosság több mint 10 százaléka.

Viszont az is látszik, hogy a delta képes újrafertőzni, ahogy az például Milák Kristóffal is történt. Az olimpiai bajnok úszó tavaly október után most is elkapta a vírust. Ezúttal legalább nem gyötörte meg annyira.

A delta az oltások által nyújtott védelmet is képes áttöri, akár a harmadik oltás után is. De ha a fertőzéstől kevésbé, a legsúlyosabb következményektől jó eséllyel még így is védenek az oltások.

Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a cél továbbra is az, hogy az amúgy sem túl acélos egészségügyre ne zúduljonak rá súlyos állapotú, levegőért és az életükért küzdő koronavírus-fertőzöttek, akiknek az azonnali megmentése érdekében erőforrásokat kell átcsoportosítani máshonnan.

És ebben a jelek szerint igenis van eredménye annak, hogy majdnem 5,8 millióan legalább két oltást kaptak.

Érdemes megnézni, hogyan álltunk, amikor az új fertőzöttek szempontjából a csúcson volt a harmadik hullám.

Március 26-án a mostanihoz hasonló számú új fertőzöttet jelentettek (11 265),

akkor 11 823-an voltak kórházban (most 6 122-an)

1480-an volt lélegeztetőn (most 613-an)

275-en újabb halott szerepelt a jelentésben (pénteken 136 áldozatot jelentettek, ami természetesen csak a 275-höz képest kevés).

Utólag látszik igazán, mennyire pusztító volt a harmadik hullám, ami úgy indult, hogy vége sem volt a másodiknak, sokan voltak még kórházban.

Úgy volt, hogy ezen a héten megtudjuk, hogy a kórházban kezeltek, a lélegeztetőn lévők és a halottak között milyen arányban vannak oltottak és oltatlanok. Gulyás Gergely miniszter a múlt héten ígért erről adatokat az eheti kormányinfóra, de végül nem közölték azokat most sem. Más országok statisztikáiból tudjuk, hogy jóval több az oltatlan az intenzív osztályokon, mint amennyi oltott életért küzdenek.

A tavaszinál kedvezőbb adatok ugyanakkor nem jelentik azt, hogy ne lenne súlyos a járványhelyzet. A második hullám csúcsához közelít a lélegeztetőn lévők száma. Mindezt úgy, hogy kevesebben vannak kórházban, mint tavaly ilyenkor.

Szintén a második hullám csúcsához közelít az áldozatok egyhetes mozgóátlaga. Tavaly a november 11-én életetbe léptetett szigorú kolátozásokkal sikerült csak megfékezni a második hullámot, utána egy hónappal tetőzött a halottak száma.

Most egyébként 30 százalékkal magasabb a halálesetek hétnapos mozgóátlaga, mint tavaly november 19-én volt.

A növekedés legalább lassul

Most pénteken 6 122 koronavírus-fertőzöttet kezeltek kórházban (+975 az előző héthez képest). 613-an voltak lélegeztetőn (+104). Vagyis továbbra is jelentősen emelkedik a legsúlyosabb állapotban lévők száma, viszont a növekedési ütem mérséklődik. Két és három hete is 70 százalékkal több koronavírusos beteg került kórházba, ezen a héten most valamivel 24 százalék alatt van. Ami még mindig nagyon magas, de legalább csökken.

Hasonló a helyzet a lélegeztetőn lévőkkel is. Két hete volt egy nagy ugrás, majdnem 65 százalékkal nőtt a legsúlyosabb állapotban lévők száma, most 21,4 százalék a növekedés. Ami azért így is magas szám.

És akkor itt van az új fertőzöttek száma. Múlt héten 65 százalék feletti volt a növekedés, ehhez képest jó a 24 százalék. Csakhogy olyan sok a fertőzött, hogy a korábbinál kisebb változás is rekordra vitte a napi rekordot.

És éppen a nagyon sok új fertőzött miatt nehéz megjósolni, hogyan alakul majd a kórházban kezeltek és a lélegeztetőn lévők száma. Ha sok köztük az oltatlan vagy a fél évnél régebben oltott idős vagy krónikus beteg (2,7 millióan kapták meg hat hónapon túl a második oltásukat, a harmadik oltást eddig 1,76 millióan vették fel, azt ráadásul már négy hónap után lehet kérni), akkor a tetőzés még nem a jövő héten lesz, ahogy azt egy optimista fogatókönyv alapján Gulyás mondta a héten. Valószínűbbnek számolták a november végi, december eleji tetőzést.

Ami továbbra is nagyon rossz adat, az a legfontosabb mutató: a halálozásoké. A növekedés üteme itt is csökken ugyan, két hete 92 százalékkal nőtt az áldozatok száma, egy hete 50 százalékkal, most tovább csökkent a növekedés, de így is 34 százalékos. Ez azt jelenti, hogy 230-cal többen haltak meg, mint egy héttel korábban. Összesen 913-an, egyetlen hét alatt. (A fenti grafikonból nem tüntettük fel a halálozási adatoknál a 35. és 36. heti változást. Akkor még nagyon alacsonyak voltak a számok, kevés változás is nagy ingadozásokkal járt: a 35. héten mínusz 63,63 százalék, a 36. héten 525 százalék volt a változás.)

Jövő héten nagy oltási akció indul, regisztráció nélkül lehet menni akár első, akár elmaradt 2. vagy megerősítő 3. oltásért.

További számok, trendek, ábrák a 444 járványoldalán.