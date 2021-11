Még több telket ad az Óbudai Egyetem alapítványának a kormány a Római-parton

Több, egyelőre állami tulajdonban lévő csónakházat és üdülőtelepeket kapna az Óbudai Egyetem alapítványa a kormánytól egy, már a Parlament előtt lévő salátatörvény szerint - írja a Telex. Az Óbudai Egyetem alapítványának kuratóriumát Varga Mihály pénzügyminiszter vezeti, de ettől függetlenül, mint arról már sokat írtunk, azzal, hogy az alapítványhoz kerülnek Római ikonikus csónakházai, valamint több nagy, összefüggő partmenti telek is, azok lényegében magántulajdonba kerülnek.

Az alapítványi tulajdonba került Óbudai Egyetem és a Testnevelési Egyetem nyáron már kapott több területet a Római-parton, rajta több csónakházzal, az akkor megkapott 13 telek összesen 39 ezer négyzetméter területet fed le a budai Duna-part egyik legkedveltebb részén. Most még egyszer ennyi, nyolc hektárnyi, 40 ezer négyzetméternyi terület kerülne az Óbudai Egyetem Rudolf Kálmán Alapítványához. A most az alapítványnak ígért területekhez tartozik a Csillag és a Bíbic csónakház, valamint a Délibáb I-II. üdülőtelep, a Csillagtelep, a Tropical-telep, és a már tíz éve használaton kívüli Lidó szálloda is. Nem minden ingatlan van azonban használaton kívül, több bár és étterem is működik olyan épületekben, amelyek az egyetemi alapítványhoz kerülnének, ezeknek a bérleti szerződése pedig ezzel megszűnik, és új megállapodást kell majd kötni az egyetemmel. Az alapítvány szintén megkapná a KSH sporttelepét, amelyen a nyáron Budapest egyetlen legális szabadstrandja működött.

A két egyetem vezetése még nyáron arról biztosította a Római miatt aggódó civileket, hogy nem akarják eladni a megkapott ingatlanokat, azokat sport és rekreációs célokra tervezik használni, többek között fel akarják pezsdíteni az evezős életet a Rómain. A két egyetem rektora most is hasonló ígéreteket tett egy, a Maradjanak a fák a Rómain csoport szervezésében megrendezett online fórumon. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora és Sterbenz Tamás, a Testnevelési Egyetem rektora arról beszélt, hogy lényegében egyet akarnak a civilekkel, mindkét vezető beszélt olyan tervekről, hogy a Rómain evezős lehetőségeket biztosítanának a hallgatóiknak.

A civilek viszont garanciákat szeretnének arra, hogy az alapítványok nem adják el vagy bontják le a csónakházakat, ezért azt szeretnék, ha az alapítványok átminősítenék a megkapott telkek funkcióját az építési szabályzatban, a csónakházakat pedig védetté nyilvánítanák. Az ellenzéki vezetésű óbudai önkormányzat is szeretne hasonló garanciákat látni, és együttműködnének az alapítványokkal az építési szabályok szigorításában. Az alapítványok azelőtt viszont semmin nem szeretnének módosítani, hogy a Parlament megszavazza a telkeket nekik átadó törvényt.