A héten leállhat a budapesti tömegközlekedés, mert az állam nem fizeti a ráeső részét

November 25-ig, azaz csütörtökig elég a BKV költségvetése a Népszava információi szerint. A lap azt írja, hogy a városvezetés fontolóra vette a fővárosi tömegközlekedés teljes leállítását. Arról egyelőre nem született döntés, hogy pontosan mikor és milyen hosszú időre történhet ez meg.

A Népszava emlékezetet, hogy a tömegközlekedés finanszírozását 60 százalékban a főváros, 33 százalékban a jegybevételek és 7 százalékban állami támogatás biztosítják. Ez utóbbi 12 milliárdot tenne ki ebben az évben, ám eddig egy forintot sem kaptak. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes már korábban is jelezte, hogy emiatt korlátozó intézkedésekre is sor kerülhet a fővárosi közösségi közlekedésben. Most azt mondta, bízik abban, hogy szerda éjfélig megkapják a támogatási szerződés tervezetét. Idén ugyanis még csak ezt sem kapták meg az illetékes Innovációs és Technológiai Minisztériumtól.

Ha szükség lesz a leállásra, akkor előtte az utasokat tájékoztatják majd a helyzetről, arról, hogy a kormány mulasztása miatt nem tud működni a BKV, majd csak ezután állítanák le a cég működését.