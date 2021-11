Négy csavarral kellett összerakni egy dél-amerikai diák törött állkapcsát, miután megtámadták Pécsen

Négy csavar került egy 19 éves dél-amerikai diák állkapcsába, miután súlyosan bántalmazták Pécsen - számolt be a Szabad Pécs dél-amerikai lapokra hivatkozva. A sajtóbeszámolók szerint a hallgató több külföldi diákkal indult bulizni október 23-ról 24-re virradó éjjel, és az este folyamán egy 5-6 főből álló társaság zaklatni kezdte a velük lévő két lányt, a külföldi társaság ezért átment egy másik szórakozóhelyre.

Viszont hajnalban, a kollégium felé tartva újra összefutottak a zaklatókkal, akik meg is támadták őket. A dél-amerikai diákot az állán érte ütés. A Szabad Pécs megtalálta a diákot,aki elmondta, hogy a kollégium portása nem igazán foglalkozott a vérző, kiabáló fiatalokkal. A mentőket és a rendőrséget is ők riasztották. Mire azok kiértek, a másik szolgálatban lévő, és angolul valamelyest beszélő portás is visszatért, aki próbált a fordításban segíteni. A Szabad Pécs információi szerint a magyar fiatalokból álló csapat az este folyamán más külföldi kollégistákat is megtámadott.

Másnap derült ki, hogy a diák sérülései olyan súlyosak, hogy műtétre van szüksége, négy csavarral erősítették össze az állkapcsát, száját hetekig nem tudta kinyitni, így csak folyékony táplálékot vehetett magához.

A kezelését eleinte magának kellett finanszíroznia, biztosítása ugyanis rendezetlen volt, mert még nem kapott tartózkodási engedélyt. Az engedélyt ugyan még szeptemberben kérvényezte, de az csak novemberre érkezett meg, ezután már fizette az ellátását a biztosító.

A történtek miatt a Pécsi Tudományegyetem átvállalta a diák ellátásnak költségeit. Az intézmény belső vizsgálata megállapította, hogy a kollégium angolul nem beszélő éjszakai portása félreértette a külföldi diákok segítségkérését.