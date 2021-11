Másodfokon is kimondta a bíróság, hogy az MSZP-s Czeglédy Gergő érintett volt abban a cégben, aminél az OLAF szabálytalanságokat tárt fel

Sajtópert nyert a TASZ az MSZP-s Czeglédy Gergő ellen, aki beperelte a Direkt36-ot, mert megírták, hogy az Európai Unió szerint szabálytalanul jutott pénz olyan projektekre, amikben egy MSZP-s politikus kormányközeli figurákkal együtt vett részt.

„Másodfokon, az Ítélőtábla előtt is megnyertük a sajtópert, amelyet egy MSZP-s politikus, Czeglédy Gergő indított a Direkt36 ellen. A pert azért indította a politikus, mert a Direkt36 megírta, hogy a cége érintett volt egy olyan uniós forrásból megvalósuló programban, ahol az OLAF szabálytalanságokat talált. Hiába vitatta a cikk állításait Czeglédy, az első fokon elért győzelmet megerősítve most a másodfokú bíróság is a Direkt36-nak adott igazat” - olvasható a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Facebook-oldalán.

Illusztráció: Direkt36