Többen vannak lélegeztetőgépen, mint a második hullám csúcsán

Április vége óta a legmagasabb halálozási adatot közölték csütörtök reggel, 185-en vesztették életüket a járványban. Az elmúlt héten naponta 151-en haltak meg, összesen 33 704 áldozatról tudunk már.

6858 covidos beteg van most kórházban, az elmúlt napokban lassult a növekedés, ami részben sajnos biztosan a halálozás növekedésével függ össze. (Azt sajnos nem tudjuk, mennyien kerülnek kórházba, és mennyien gyógyulnak meg vagy halnak meg a kórházi betegek közül. Ezt központilag nem is gyűjtik.)

A kórházi betegek közül 680-an szorulnak lélegeztetőgépre, ami meghaladja a második hullám legmagasabb értékét. Ez azt is jelenti, hogy már több covidos van lélegeztetőgépen, mint ahány intenzív osztályos ágyra ilyenkor általában szükség van járványmentes időszakban. Ráadásul az intenzív osztályon olyan covidosok is fekszenek, akik nincsenek lélegeztetőgépen. Rajtuk kívül nem covidos betegeket is ápolnak az intenzív osztályon.

Továbbra is erősen terjed a járvány, minden negyedik teszt pozitív. Egy nap alatt 12 165 új fertőzöttet regisztráltak.

Jó hír, hogy sokakat vonz a regisztráció nélküli oltási hét. Szerdán majdnem 15 ezren oltattak olyanok, akik még egy adagot sem vettek fel. Korábban ez 2-4 ezer volt naponta. Ennél is többen, 110 ezren mentek harmadik oltásért, másodikért pedig 7500-an.

További számok, adatok, trendek a 444 járványoldalán.

Címlapkép: Balogh Zoltán/MTI/MTVA