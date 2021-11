Orbán szerint nem a németek, hanem az ő hozzáállása a megfelelő az életmentéshez a járványban

A következő párbeszéd zajlott le a Kossuth Rádióban a ma reggeli miniszterelnöki interjúban:

„Riporter: A német egészségügyi miniszter úgy fogalmazott, hogy a tél végére lesznek gyógyultak, lesznek oltottak meg lesznek halottak. Elég egyértelmű ez a mondat …

Orbán (közbevágva): Durva, durva, durva.

Riporter (folytatva): Az oltásellenesekkel lehet valamit kezdeni?

Orbán: Nagyon durva mondat, én nem mondanék le egyetlen emberről sem. Majd meglátjuk, hogy lesznek-e halottak. Látjuk a statisztikákat, de hogy mondjam, ezzel a lelkülettel nem lehet hozzáállni a dologhoz. Azzal kell hozzáállni, hogy alarmírozzuk az embereket. Itt ülök önnel szemben nem tudom, hogy hányadik alkalommal, és mondom újra és újra és újra, hogy kérem önöket, hogy vegyék fel a harmadik oltást. Aki felvette a harmadik oltást, akár mert bennünket hallgatott, akár másért, annak megmentettük az életét. Szerintem ez a jó hozzáállás, tehát ne törődjünk bele, ne kalkuláljunk, hogy rossz, kevésbé rossz forgatókönyvek esetén mi történik majd, hanem egész egyszerűen tegyük azt, ami a helyes, ami a jó. Ezt úgy hívják, hogy harmadik oltás.”

A harmadik oltás valóban nagyon fontos. Az már kevésbé érthető, hogy pont Orbán miért tartja háromszor, sőt négyszer is durvának a német egészségügyi miniszter szavait.

Jens Spahn - Magyarországon teljesen elképzelhetetlen módon - közegészségügyi vezetőkkel és járványügyi szakértőkkel tartott rendkívüli sajtótájékoztatót az oltásokról hétfőn. Egészen pontosan ezt mondta:

„A tél végére valószínűleg nagyjából mindenki - ahogy kissé cinikusan mondani szokás - beoltott, gyógyult vagy halott lesz. A nagyon erősen fertőző delta vírusváltozat miatt ez valóban nagyon-nagyon valószínű, ezért javasoljuk ennyire nyomatékosan az oltást”.

Miközben Orbán az árnyalatokkal mit sem törődve így alarmírozott egy hete szintén a közrádióban:

„A végén mindenkinek be kell majd oltania magát, még az oltásellenesek is rá fognak arra jönni, hogy vagy beoltják magukat, vagy meghalnak. Úgyhogy nagyon kérek mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.”



Hogy Orbán pontosan mire gondolt, amikor azt mondta most, hogy „majd meglátjuk, hogy lesznek-e halottak”, az nem világos. Mára például 162 újabb áldozatot jelentettek, az elmúlt egy hétben átlagosan 155-öt.

Németországot azért azzal nehéz megvádolni, hogy ne figyelne arra, hogy minél kevesebb áldozata legyen a járványnak, általában szigorúbbak is az előírások, mint nálunk. Lakosságarányosan nézve jelenleg is sokkal alacsonyabb a halálozások heti mozgóátlaga, mint nálunk. És ez nem csak most van így.

Magyarországon hivatalosan már 33 866 áldozata van a járványnak. Hogy Európához viszonyítva milyen rosszul állunk most, arról ebben a cikkben írtunk részletesen.