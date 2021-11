Kína bespájzolhat titkosított információkból

Bespájzolhatnak szupertitkosított információkból a kínai hekkerek, vélik a Booz Allen Hamilton tanácsadócég elemzői, akik szerint az így megszerzett, jelenleg még feltörhetetlen titkosítással védett adatbázisok - például fegyverrendszerek tervrajzai, vagy fedett titkosszolgálati ügynökök listái - a kvantumszámítástechnika fejlődésével idővel törhetővé válnak.

A kvantumalapú dekódolás a vártnál sokkal gyorsabban eljöhet, írták a "Kínai fenyegetés a kvantumérában" című jelentésükben, vagyis szerintük azzal, hogy a kínai hekkerek már most bespájzolnak a jelenleg még feltörhetetlen titkosítással védett adatokból, jelentős helyzeti előnybe kerülhetnek a kvantumszámítástechnika felvirágzásával.

"Egyre gyakrabban lophatnak majd el hosszú életű titkosszolgálati információkat, mint például a biometrikus adatok, a fedett ügynökök és legendáik [fedőtörténeteik], vagy a fegyverrendszerek tervrajzai" - írták az elemzők, akik szerint az ilyen, korábban használhatatlannak tűnő titkosított adatbázisok egyre inkább "állami hekkerek" célpontjaivá válhatnak.

Igaz, mindehhez azt is hozzáteszik, hogy 2030 előtt aligha valószínű, hogy a legmodernebb titkosítással védett információkat feltörhetnék. Szerintük egy évtizednyire lehetünk ugyanis attól, hogy a kvantumszámítástechnika előnyei meghaladják a jelenleg használt klasszikus számítástechnikáét. (Via The Guardian)