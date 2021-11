Rogán bejelentette, hogy lesznek még oltási akcióhetek

A kormány vizsgálja, hogy a védettségi igazolványok lejárjanak-e a második oltást követő 6-7 hónappal, de döntés egyelőre nem született erről - mondta Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke az Országgyűlés gazdasági bizottságában hétfőn, ahol a harmadik oltás felvételének fontosságát is hangsúlyozta, illetve azt is bejelentette, hogy több oltási akcióhetet is szerveznek a közeljövőben. (Múlt héten hat nap alatt 91 ezren kérték az első oltást.)

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter beszél meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén a Parlamentben, 2021. november 29-én. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A miniszter azt mondta, most az a legfontosabb, hogy minél többen felvegyék a harmadik oltást, a koronavírus-járvány ötödik hullámát ugyanis csak akkor lehet megelőzni vagy ellaposítani. Ennek érdekében a kormány decemberben és várhatóan januárban is újabb oltási akcióheteket, illetve „névre szóló” kampányokat szervez az egészségügyi hatóságokkal együttműködve.



Arról is beszélt, hogy a megerősítő oltás beadása azért nagyon fontos, mert Magyarországon az oltások többségét június végéig adták be, a vakcina védőereje pedig 4-6 hónap után jelentősen csökken. (MTI)

