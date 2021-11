Dubajig menekült a több tízmilliós rajongótáborral rendelkező orosz rapper, miután kiderült, hogy lecsukhatják

Kacsa – ennyivel intézte el hétfőn Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtóügyi tótumfaktuma a Morgenstern-afférral kapcsolatos híreszteléseket. A napokban egymás után kerültek napvilágra különféle információk arról, hogy Oroszország legnépszerűbb rappere, a 23 éves Aliser Morgenstern külföldre távozott, majd a Znak.com arról értekezett, hogy az elnöki adminisztráció ultimátumot adott neki azzal, hogy ha vissza akar térni még ebben az életben, és folytatni óhajtja a bizniszeit, azt csak egy fontos feltétel teljesítésével teheti meg: együtt kell működnie a hatalommal a 2024-es elnökválasztásig hátralévő időszakban, azaz részt kell vennie Vlagyimir Putyinnak és csapatának a kampányában.

A Znak úgynevezett közel álló forrása azt mondta állítólag: "Morgenstern eddig ugyan csak destruktív tartalmakkal kábította a tömeget, de nekünk épp egy ilyen népszerű influenszerre van szükségünk. Óriási a befolyása a tinédzserekre, akik egy-két éven belül potenciális választók lesznek." Ezt az értesülést – vagy spekulációt – utasította vissza Peszkov, de az, hogy hozzászólt az ügyhöz, önmagában is mutatja: az elnöki adminisztráció tisztában van Aliser Morgenstern súlyával és jelentőségével. Különösen onnan nézve beszédes a helyzet, ha felidézzük a 2010-es esetet, amikor Vlagyimir Putyin a kultúra képviselőivel találkozva úgy tett, mintha nem ismerné az őt megszólító Jurij Sevcsukot, minden idők egyik legjelentősebb orosz rockzenészét.

Aliser Morgenstern meneküléséről november 24-én jelentek meg az első hírek. Szemtanúk látni vélték, amint nem is Moszkvában, hanem Szmolenszkben a feleségével együtt felszáll egy Minszkbe tartó vonatra. Ez azért volt furcsa, mert fellépéseinek naptárában nem szerepeltek fehéroroszországi események, ezzel szemben 26-án a Gipsy nevű moszkvai klubban lett volna koncertje. A lemondásról az intézmény vezetője aznap értesítette a közönséget, mondván, tőlük független fejlemények miatt halasztották 2022-re a fellépést. Röviddel később a Ren Tv közzétette: a rapper már Dubajban van egy hotelben, nem akárhol, a Palm Jumeirah szigeten, majd a menedzsere publikált vicces videót arról, ahogy a felesége egy kerekesszékben tologatja a férjét a populáris emírségekbeli nagyváros repülőterén.

Napjaink első számú orosz popsztárja nem véletlenül lépett le. Alekszandr Basztirkin, az orosz Szövetségi Nyomozó Bizottság (rövidítve: SZK) első embere előzőleg azzal vádolta meg nem hivatalosan – de nyilvánosan, egy konferencián –, hogy kábítószerekkel kereskedik az interneten. Morgenstern nem várta meg, amíg a maguk valóságosságában becsöngetnek hozzá a civilbe öltözött egyenruhások, ehelyett felszállt a vonatra, amelyen eljuthatott külföldre anélkül, hogy a határőrök ellenőrizték volna az útlevelét. Annál inkább, hogy nem ez az első ügye, és hogy az elmúlt időszakban egyes nyilatkozatai biztosan nem jöttek be ott fent. De menjünk sorjában.

Ki ez az ember?

Aliser Morgensternnek jelen pillanatban 11,4 millió feliratkozója van a YouTube-on, emellett havonta 2,2 millióan hallgatják a Spotifyon, míg a hasonló orosz platformokon messze-messze lekörözte összes honfitársát. Mindezt alig néhány év alatt érte el, úgy, hogy a semmiből indult, kamaszként paródiavideókat töltött fel a fő-fő videómegosztón elindított csatornájára.

1998-ban született Ufában, eredeti családneve Valejev, származását tekintve felerészt orosz, felerészt baskír, alkoholista apját 11 éves korában elveszítette. A vonatkozó életrajzi adatok – vagy legendák – szerint 16 évesen már dolgozott, autót és ablakot mosott, szórólapokat osztogatott, küldöncködött. A felsőoktatással háromszor próbálkozott – járt pedagógiai és műszaki főiskolára –, mindannyiszor gyorsan kirúgták. Ám a YouTube-csatornája egyre népszerűbb lett, a 100 ezer feliratkozót 2017-ben érte el, egy évre rá 1 milliónál tartott, a 10 millióra 2021-ig kellett várnia.

2018-ban kapták fel rá a fejüket a szórakoztatóiparban, amikor párbajra hívta a már befutott rappert, Jurij Hovanszkijt. Utóbbi visszautasította. Egy hónappal később megjelent az első EP-je Hate Me címmel, augusztusban egy reklámvideójával 500 ezer rubelt keresett, ebből 100 ezret szó szerint felgyújtott és elégetett. Szeptemberben debütáló klipje a Vkontaktye oldalon toplistás lett, októberi nagylemezét az orosz közösségi hálón egy nap alatt 50 ezren reposztolták, ez az első ilyen típusú országos rekordja.

2019-ben már abszolút sztár volt, rengeteg saját és közös projekttel más hazai előadókkal, majd 2020 végképp az ő éve lett. Januárban kiadott újabb lemezét 2 nap alatt 21 milliószor hallgatták meg a Vkontaktyén, a Forbes júniusi listáján a legsikeresebb fiatal oroszok közé sorolták évi 1,5 millió dolláros bevételével, novemberben közös számot készített az amerikai Lil Pumppal. 2021-ben egymás után adta ki az újabb lemezeket, augusztusban feleségül vette Dilara Zinatullinát.

Jöttek balhék

2021 februárjában az Alfa Bankkal forgatott reklámfilmet, ami nem jött be a hatóságoknak, úgy vélték, pénzintézeti hirdetésekben nem szerencsés alkoholfogyasztást propagálni, nőket megalázni, hasonlókat cselekedni. Áprilisban indították el az első ügyét a kábítószerek népszerűsítése tárgyában, a bíróság bűnösnek találta a Rozébor 2 és a Family című videók alapján, és 100 ezer rubelre büntette.

Talán kisebb a jelentősége, de még abban a hónapban Ukrajna besorolta a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyek közé, és kitiltotta az országból. Az SZBU szerint Morgenstern a fellépésein az erőszak és a kegyetlenkedés kultuszát propagálja, illetve a kábítószereket is, és ez nem szép dolog.

A szerek júliusban ismét előtérbe kerültek, ekkor Szergej Zsorin, a rapper ügyvédje bejelentette, négy további videóklip kapcsán vizsgálódtak a hatóságok, ezeket tüzetesen megtekintve nem bukkantak további jogsértésekre.

De mi a gond valójában?

Aliser Morgenstern befolyása, pontosabban hatása valóban hatalmasra nőtt a tinédzserek körében, és világos az is, hogy nem a konzervatív értékrendet mutatja be példaként. Számai és videói a pénzről, a drogokról, drága italokról, autókról, nőkről szólnak – csakhogy ez önmagában még nem rengethetne meg egy masszív rezsimet. Ha valóban kereskedne is kábítószerrel, ahogy Basztirkin megpendítette, az meg sima büntetőügy lenne. Történt azonban más is.

Aliser Morgenstern november elején interjút adott a neves riporternek, Kszenyija Szobcsaknak. Ebben elmondta: nem érti a győzelemnapi ünnepségek hagyományát. Elmúlt 76 esztendő a háború óta, ehhez képest minden évben milliókat költenek el valamire, ami senkit sem érdekel. Bizonygatnak, erőltetnek valamit, pedig már nincs is mire büszkének lenni. „Évről évre emlékezgetni arra, hogy valamikor valakit legyőztünk valahol, hát nem is tudom” – merengett.

Ilyet bizonyára nem kellett volna tennie egy országban, amely a mai napig szinte teljes egészében a nagy honvédőnek nevezett háborúban aratott győzelemre építi az identitását. Az Oroszország Veteránjai mozgalom nyomban feljelentette a rappert az SZK-nál, amely jelenleg is tanulmányozza, hogy az interjúban elhangzottak nem minősülnek-e a nácizmus rehabilitálására tett kísérletnek.

Szergej Zsorin ügyvéd hétfőn azt mondta, nem tudja megerősíteni, hogy Morgenstern elutazása és Basztirkin szavai között van közvetlen összefüggés. Annyit megjegyzett: tapasztalják, hogy egyre nagyobb az ügyfelére gyakorolt nyomás a hatalom részéről.

Aliser Morgenstern az elmúlt években több alkalommal is átverte a publikumot, a médiahack visszatérően gyakorolt műfajnak számít a részéről. Jelenleg azonban úgy tűnik, nem erről van szó. Nem egy könnyed nyaralásról egy felkapott helyen, hanem sokkal többről. Akárhogy is, izgalmas lenne esztétikailag, ha készülne a közeljövőben egy Vlagyimir Putyint népszerűsítő Morgenstern-videó, mondjuk olyasfajta, amilyen az Alfa bankos is volt: