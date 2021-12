Járvány: 192 újabb áldozat, erősen közelíti a halálozási átlag a tavalyi második hullám csúcsát

192 újabb áldozata van a koronavírus-járványnak, az elmúlt egy hétben átlagosan 171 halálesetet jelentettek. Ebben a hétnapos mutatóban nagyon közel vagyunk a tavaly őszi második hullám csúcsához (176).

Az EU-átlaghoz képest lakosságarányosan kiemelkedően magas a magyarországi halálozás hétnapos mozgóátlaga.

A legsúlyosabb állapotban lévő koronavírus-fertőzöttekről is kedvezőtlen adat jött. Hétfőn azért zuhant nagyot a lélegeztetőgépen lévők száma, mert az operatív törzs módosított a kórházak adatszolgáltatási kötelezettségén. Ez a statisztikai csökkenés még kedden is éreztette a hatását, de mára még így is nőtt a lélegeztetőgépen lévők száma 513-ról 562-re.



A kórházban lévők száma ugyanakkor 50-nel csökkent, 7 596-ról 7 546-ra. Egy napból még korai lenne elkiabálni bármit. Legutóbb majdnem két hónapja csökkent a kórházban kezeltek száma, de az csak egy egynapos jelenség volt, utána meredek növekedés kezdődött.

Az új fertőzöttek száma furcsán alakul. Továbbra is jóval magasabb az új fertőzöttek hétnapos mozgóátlaga minden korábbi hulláménál. Tegnap 11 152 új koronavírusos került be a statisztikába.

Ami kedvező adat, hogy ez alacsonyabb szám, mint egy hete (12 637), sőt az eheti három jelentés összesítése alapján is kiolvasható a számokból, hogy megállt az új fertőzöttek számának a növekedése (ezen a héten 992-vel kevesebb új fertőzöttet jelentettek, mint egy héttel korábban). Ez mindenképpen jó hír lenne. Csakhogy jóval kevesebb, 14 299 tesztet végeztek, mint egy hete.

Vagyis kevesebb teszttel találtak kevesebb új fertőzöttet.

Az látszódott az elmúlt hetek adataiból is, hogy a fertőzöttek számának növekedési üteme csökkenni kezdett. A statisztika szerint most valóban platózik, de ehhez hozzátartozik az is, hogy a látványosan kevesebb teszt miatt nagyon magas, 36 százalékos az összes teszten belül a pozitív tesztek aránya.

A keleti megyékben valószínűleg már túl vannak a járvány csúcsán, most nyugaton erősebb a negyedik hullám: Zala és Vas megyében napi rekordon van az új fertőzöttek száma.

Az oltási hét múlt heti lendülete - hiába hosszabbították meg erre a hétre is a lehetőséget, hogy időpontfoglalás és online regisztráció nélkül lehet felvenni az oltást - kifulladni látszik.

6 129 első oltást adtak be tegnap, jóval kevesebbet, mint egy hete.



Ugyanez látszik a harmadik oltásoknál is. Kevesebben vették fel (43 698), mint egy hete (103 631), de kicsit többen, mint az oltási hetet megelőzően.

Eddig összesen 6 132 549-en kaptak első oltást, közülük 5 847 405-en másodikat, 2 559 096-en már a harmadik oltást is felvették.

Tegnapi adat: a 16-17 éves korosztály oltása május közepén kezdődött, átoltottságuk jelenleg 57 százalékos. A 12-15 éves korosztály átoltottsága egy hónappal később indult, átoltottságuk 38 százalékos. A 18 év felettiek 70,8 százaléka kapott eddig legalább egy oltást.