Egy példa, hogy mennyire kuszálódott össze hétfő óta a járványjelentésben szereplő lélegeztetettek száma

Hétfőn írtunk arról, hogy nagyot zuhant a lélegeztetőgépen lévő koronavírus-fertőzöttek száma. Gyanús adat volt, mert semmi egyéb más adat nem támasztott alá ilyen hirtelen javulást, és ki is derült, hogy valóban nem erről van szó. Előbb egy orvos jelezte nekünk, hogy módosult az adatszolgáltatás, aztán megkeresésünkre az operatív törzs is megerősítette, hogy „a kórházakat az eddigieknél is egységesebb, részletesebb adatszolgáltatásra kérte”.

A lényeg, hogy egyértelműen külön választják

az invazívan (intubálva, a légcsőbe helyezett tubuson keresztül) lélegeztetett betegeket

és a nem-invazívan (pl. arcmaszkon vagy egyéb módon, de géppel) lélegeztetett betegeket.

Az operatív törzs - bár ezt sehol sem jelezték előre - hétfőtől már egyértelműen csak az invazívan lélegeztetett koronavírusos beteget írja bele a reggeli jelentésekbe. Emiatt csökkent hirtelen 22 százalékkal a lélegeztetett betegek száma, miközben a kórházban lévőké továbbra is emelkedett (8 százalékkal).

Sőt, az adatszolgáltatás változásának köszönhető csökkenés még kedden is folytatódott, péntekhez képest már 26 százalékkal kevesebben voltak kedden reggel lélegeztetőn a statisztika szerint, miközben a kórházban lévők száma 10 százalékkal emelkedett. Ez ilyen törést okozott a trendben (a lélegeztetőn lévők száma előtte meghaladta a tavaly őszi második hullám csúcsát).

Ahogy a minket megkereső orvos írta: az áthangolt adatszolgáltatás „kevésbé írja le a magyarországi covid-ellátás helyzetét, de papíron jobban néz ki.”

Fontos adat lenne egyébként az is, hogy az intenzíves ágyak közül mennyi foglalt, de erről - szemben az EU-s országokkal - soha nem is adott rendszeres tájékoztatást az operatív törzs.

Az RTL Klubnak külön kérésre elárulta az operatív törzs, hogy kedden 513 invazív lélegeztetett volt, további 471 ember szorult légzéstámogatásra (nem invazív). Az összesen 984. Ami azért elég nagy különbség.

De nem valószínű, hogy péntek óta ennyivel (41,6 százalékkal) megugrott a lélegeztetettek száma. Jó eséllyel arról van szó, hogy egyértelmű utasítás nélkül a kórházak közül van, ahol eleve csak az intubált lélegeztetettek jelentették, és van, ahol a maszkkal, de gépen át lélegeztetett betegeket is. De innentől nincs mivel összehasonlítani a lélegeztetettek számát.

Ezt feltételezte az RTL-nek nyilatkozó Ferenci Tamás biostatisztikus is, aki szerint az elég komoly probléma, ha eddig nem volt pontosan meghatározva, hogy kit tekintenek lélegeztetett betegnek. Az ilyen típusú zavarok szerinte vissza fognak ütni, mert gyengítik az egész adatszolgáltatási és járványügyi rendszerbe vetett bizalmat. Arra, hogy a gyenge és időnként cinikus adatszolgáltatás miért veszélyes, már korábban felhívta a figyelmet.