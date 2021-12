A TV2 egykori tulajdonosának lánya az X-Faktorban nickiminajkodik

Igen, még mindig van X-Faktor, aminek létjogosultságán még az énekes tehetségkutató korábbi műsorvezetője, Istenes Bence is lamentált egy sort, annak ellenére is, hogy a műsor egyik új zsűritagja a felesége, Csobot Adél. Na de nem is az a lényeg, hogy még mindig vannak emberek, akik szeretnek énekelni, és olyanok is, akik szeretnek éneklő embereket nézni a tévében, hanem hogy ott van az éneklők közt a Mardoll művésznév alatt futó Catherine Dederick is, akinek nem véletlenül lehet ismerős a neve. Anyja ugyanis az az Yvonne Dederick, aki egykor a TV2 tulajdonosa volt, majd szerepelt a Viasat gazdagfeleséges scripted-, vagyis álrealityjében, utána meg írt egy pusztító könyvet az uralkodó osztály gyerekeinek.

Catherine Dederick pályafutása egyébként nem az X-Faktorral kezdődött az RTL-nél, mert bármennyire is az a szokás általában, hogy nem túl ismert embereket válogatnak be a hasonló műsorokba, Dederick a nyáron már szerepelt a szintén RTL-en futó Survivorben is, a celebek csapatában. Szóval még azelőtt, hogy elvileg ugye befutott volna az X-Faktorban.

Mardoll a Survivorből idő előtt kiesett, az X-Faktorban viszont elég nagyot megy. Nemcsak saját dalokat ad elő, de azokat még érdekesen is tálalja, mintha azt akarná megmutatni, hogy Magyarországon is van létjogosultsága egy Nicki Minajnak. Néha énekel is, de leginkább váratlan hangsúlyozással rappel, amit skizoidnak tűnő kacajokkal, illetve elkenődött sminkjével díszít. Vagyis közel sem finomkodik annyit, mint az anyja a Pályakezdő milliárdosok című könyvében. Mardollt látványosan nem érdekli semmi, pontosabban de: az, hogy valami nagyon mást dobjon a nézők elé, akik eddig leginkább azt szerették a hasonló kaliberű tehetségkutatókban, ha szépen elénekelnek nekik egy Cserháti dalt, és közben lehet egy picit pityeregni. De Mardoll nem Cserháti-dalokat, hanem ilyeneket ad elő:

Illetve ilyeneket:

Instagramján meg ilyeneket:

(Nagy kép: X-Faktor/Instagram)