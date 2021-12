Egy francia lap szerint Macron szűk körben bohócnak nevezte Boris Johnsont

Emmanuel Macron francia államfő magánbeszélgetése során bohócnak nevezte a brit miniszterelnököt, Boris Johnsont, írja a Guardian francia lapok értesülései nyomán.

A Le Canard enchaîné című lap számolt be arról, hogy Macron közönségesnek nevezte Johnson viselkedését, miután a francia elnök telefonon beszélt múlt szerdán Johnsonnal a két ország között vízbe fulladt menekültek ügyében.

Fotó: ALASTAIR GRANT/AFP

A francia elnököt a Guardian szerint az is felbosszantotta, hogy Johnson kirakott Twitterre egy levelet, amit Macronnak írt arról, hogy szerinte hogyan kéne megoldani a Csatornán átkelő menekültek ügyét. Macron egy múlt pénteki sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a maga részéről továbbra is igyekszik komolyan venni Johnsont, ahogy minden más vezetőt is, de mindig meglepődik, amikor komolytalan megoldásokkal találkozik. Hangsúlyozta, hogy az egyik vezető nem kommunikálhat egy másikkal Twitter-posztokkal és előre nyilvánosságra hozott levelek formájában.

A francia lap szerint Macron még ennél is nyersebb volt szűkebb társaságban, ahol állítólag azt mondta, hogy BoJo mindig úgy beszél vele, mintha minden rendben lenne, mintha felnőtt emberek egyeztetnének, utána pedig rögtön bekavar valami nem elegáns módon, mindig ez a cirkusz zajlik. Macron ekkor állítólag azt is elmondta tanácsadóinak, hogy Johnson bocsánatot kért tőle, amiért a nyilvánosság előtt Franciaországot állította be bűnbaknak a Csatornabeli átkelések ügyében.

A francia elnök a lap értesülése szerint azután azt mondta, hogy szomorú, hogy egy fontos országot, amivel rengeteg mindent csinálhatnánk közösen, egy bohóc vezet.

Macron állítólagos megjegyzése azután szivárgott ki, hogy a korábbi Londonba akkreditált francia nagykövet, Sylvie Bermann arról beszélt a Times Radiónak, hogy a brit-francia kapcsolatok Waterloo óta nem voltak ennyire rosszak.

A francia lap cikke szerint Macron Johnson Franciaországgal szembeni hozzáállását okolja a brexit-megállapodás hibáiért is. Macron állítólag arról beszélt, hogy az egész Johnson-cirkusz kezdeti pontja a brexit volt, és hamar rájött, hogy a helyzet katasztrofális a britek számára, nem volt üzemanyag a kutakon, nem voltak áruk a polcokon, ekkor pedig azonnal áldozatnak állította be magát, mintha Franciaország lenne a hibás.