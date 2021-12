A Kőbánya SC nem vonja meg a bizalmat Turi Györgytől, aki múlt héten mondott le a Magyar Úszó Szövetségben (MÚSZ) betöltött összes tisztségéről, miután többen is arról számoltak be, hogy Turi „lelki terrort” alkalmazott az edzések során, és fizikailag is bántalmazta az úszókat.

A Kőbánya SC Facebookon jelentette be, hogy rendkívüli elnökségi ülést tartottak, és meghallgatták a szakosztály edzőit, jelenlegi és korábbi sportolóit, illetve szülőket, akik a feltett kérdésre határozottan megerősítették, hogy a 2014 óta eltelt időszakban – többen arról is nyilatkoztak, hogy sem 2014-et megelőzően – semmilyen fizikai bántalmazásról, vagy lelki terrorról nem volt tudomásuk az uszodai foglalkozások alatt, állításuk és tapasztalatuk szerint ilyen nem volt. „A Kőbánya SC elnöksége deklarálja, hogy 2014-es megbízatásuk óta eltelt időben sem sportolótól, sem szülőtől, sem edzőtől soha semmilyen panasz vagy információ nem jutott tudomásukra arról, hogy Turi György bármelyik úszóval szemben helytelen magatartást tanúsított volna.” Ehhez hozzátették, hogy az elnökség nem nyomozó hatóság és sem a múlt átírása, sem a több évtizede történt események kivizsgálása nem feladata.

Az elnökség eezek mellett „igaztalannak, rendkívül méltánytalannak és végtelenül igazságtalannak tartja a Turi György úszószövetségi funkcióiról történő lemondását kikényszerítő sajtótámadásokat” , illetve „felhívja a sajtó képviselőinek figyelmét, hogy a jelenleg a szakosztályban sportoló élversenyzőket és gyermekeiket, a KSC-be úszásra hozó szülőket keressék és tőlük szerez-zenek be hiteles információkat az úszó szakosztályban folyó napi munkáról, hangulatról, kérjék ki álláspontjukat a sajtóban a Turi Györggyel szemben elhangzott vádakról”.

Közleményüket azzal zárták, hogy „az egyesület elnöksége semmilyen okot nem lát arra, hogy Turi Györgytől az egyesület úszó szakosztályának vezetőjétől a bizalmat megvonja”.