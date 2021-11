Turi György lemondott az úszószövetségben betöltött összes tisztségéről

Turi György lemondott a Magyar Úszó Szövetségben (MÚSZ) betöltött szakmai alelnöki, elnökségi tagsági, valamint edzőbizottsági elnöki posztjáról. A Kőbánya SC úszóedzője Wladár Sándornak, a MÚSZ elnökének küldött levelében – amit az MTI-nek is elküldött – döntését azzal indokolta, hogy a személyét érintő helyzet az elmúlt két hónapban tarthatatlanná vált, és már nemcsak róla van szó, hanem a magyar úszósport, a MÚSZ és a Kőbánya SC megítéléséről.

Turi György mesteredzõ a Kõér utcai sportuszodában tartott sajtótájékoztatón 2015. október 1-jén Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Az elmúlt hetekben Turi több korábbi tanítványa, köztük a négyszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres világbajnok Cseh László, úgy nyilatkozott, hogy az edző „lelki terrort” alkalmazott az edzések során, és fizikailag is bántalmazta az úszókat. Kiss Noémi író is arról számolt be, hogy „az is előfordult”, hogy Turi „berángatott egy fiút a vécébe, majd ott agyba-főbe verte”, Reményi Diána pedig arról beszélt, hogy Turi rendszeresen mérlegre állította a tizenéves lányokat az egész csoport előtt, és ha húsz dekát híztak, közölte velük, menjenek haza röfögni.

A MÚSZ elnöksége Turi korábbi edzői munkájának kivizsgálására november 11-én öttagú bizottság felállításáról döntött, az edző pedig akkor, a vizsgálat lezárultáig önként felfüggesztette tevékenységét mint a MÚSZ szakmai alelnöke, illetve az edzőbizottság elnöke.

A lemondásra most Wladár Sándor azt írta, a Magyar Úszó Szövetség elfogadja Turi György lemondását a szakmai alelnöki pozícióról, valamint az edzőbizottság elnöki tisztéről.

„Ahogy azt megválasztásom napján is ígértem: a magyar úszósportban nincs helye a bántalmazás bármely formájának. Bár kétségtelen tény, hogy a Turi György vezette Kőbánya SC fantasztikus sikereket ért el a medencében az elmúlt években, sőt évtizedekben, az egykori versenyzők megnyilatkozásai komoly árnyat vetnek az eredményekre. Éppen ezért tartom az egyetlen elfogadható döntésnek, hogy – még a vizsgálóbizottság jelentését megelőzően – Turi György vállalta a felelősséget, és távozott a szövetség szakmai alelnöki pozíciójából. Semmiképp sem akarjuk azt a látszatot kelteni, hogy bármit is a szőnyeg alá kívánunk söpörni. A bizottságtól nem csupán az aktuális ügy kivizsgálását várjuk, de olyan ajánlások megtételét is, amelyek még komolyabb garanciákat adnak a felelősök megtalálására, a fiatal sportolók védelmére, illetve, ami szintén nagyon fontos, az áldozatok megsegítésére is.”