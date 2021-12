Egyelőre az oltóorvos, és nem Gulyás Gergely utasítása dönti el, hogy ki kaphat Szputnyikra Janssent harmadik oltásnak

„Az olthatóságról és a vakcina típusáról minden esetben az oltóorvos dönt” - válaszolta megkeresésünkre a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Azért fordultunk az NNK-hoz, mert Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón a maga részéről eldöntött egy szakmai vitát, amikor azt közölte: megkéri György István államtitkárt, az oltási munkacsoport vezetőjét, hogy ha valaki Janssent kér Szputnyikra, akkor feltétlenül adják be.

A szakmai vita arról szól, hogy rontja-e a harmadik oltás hatékonyságát, ha vektorvakcinára (ilyen a Szputnyik) vektorvakcinát (Janssen) adnak be emlékeztető oltásnak.

A kombináció egyébként érthetően népszerű, megold ugyanis egy problémát, amit a magyar kormánynak és az orosz gyártónak sem sikerült. Jelentősen korlátozza ugyanis a Szputnyikkal oltottak utazási lehetőségeit, hogy egyelőre az orosz vakcinát sem az EU gyógyszerügynöksége, sem az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nem fogadta el. Előbbit sűrűn emlegeti is a magyar kormány, Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón azt mondta, „nemcsak káros, hanem szégyenteljes is, hogy az EU politikai szempontokat érvényesít a vakcinák kapcsán”. A kormány által megígért különalkuk, hogy a tagországok elfogadják majd a magyar utasok esetében az orosz vakcinát, az EU-n belül nem igazán születtek meg.

A lobbierőnk nem túl acélos: az Európai Unión belül a Szputnyik-probléma csak Magyarországot érinti. Szlovákiában is kacérkodtak a Szputnyikkal, de végül mindössze 18,5 ezer embert oltottak be vele, aztán kivezették a programjukból az orosz vakcinát. Itthon több mint 900 ezren kaptak Szputnyikot.

A vakcina eredményei egyébként nem rosszak. Gulyás éppen ezért azt mondta, hogy „a magyar diplomáciának mindent el kell követni annak érdekében, hogy az Európai Unió mielőbb változtasson az álláspontján. Ez vagy sikerül, vagy nem. Az oroszoknak mindent el kell követniük azért, hogy az európai gyógyszerügynökség engedélye meglegyen. Ez megoldja az ügyet és a WHO-s engedély is részben megoldja”. (A kínaival oltottak annyival vannak jobb helyzetben, hogy a Sinopharmot a WHO elfogadta, emiatt több ország is lehetővé tette az egyszerű beutazást ezzel az oltással, bár ebben is akadnak már szigorítások.)

Gulyás Gergely már korábban is népszerűsítette az utazási szempontból kézenfekvő "Szputnyikra Janssent"-megoldást, hiszen a Johnson & Johnson vakcinája egyadagos, így azt - még egy ideig - elfogadják az EU-s országokban. Csakhogy a hivatalos magyar szakmai iránymutatás ezt a kombinációt nem javasolja, mert mindkettő vektorvakcina, és lehet, hogy ez rontja a hatásosságát. Ezt Kásler Miklós is többször hangoztatta, a parlament népjóléti bizottságának ülésén is, de múlt héten még Facebook-posztot is megosztott róla.

A Kásler által emlegetett eljárásrend a Janssen helyett mRNS-vakcinát vagy a kínait javasolja. Ami viszont utazási szempontból nem megoldás, mert sok helyen nem fogadják el, ha valaki csak egyetlen mRNS-vakcinával van oltva. Negyedik oltást pedig egyelőre nem lehet hivatalosan kérni. Gulyás szerint azért nincs egyelőre 4. oltás, mert arról nincs orvostudományi konszenzus, márpedig anélkül nem lép a politika. Csakhogy - mint Kásler véleményéből is látszik - a Szputnyik-Janssen kombinációról sincs szakmai konszenzus, Gulyás mégis megoldaná az ügyet politikai döntéssel.

„A Szputnyikkal oltottaknak is javasolnám a Janssent harmadik oltásnak” - mondta Gulyás, és valóban, őt és Merkely Bélát is simán beoltották. Sokakat viszont nem, éppen a Kásler által emlegetett eljárásrend miatt.

Erről Gulyás azt mondta, hogy „az én álláspontom változatlan: nincsen hivatalos álláspontja a kormánynak, egy ajánlás van. Az ajánlás - nem kell megmagyarázni - lehetőség arra, hogy valaki figyelembe vegye vagy figyelmen kívül hagyja. Én is orvosokkal beszéltem, az orvosok közül olvastam olyan véleményt is, ami mást mond, de én több orvossal is beszéltem, és mindenki megnyugtatott, hogy ha valaki hat hónap után 3. oltásnak ad be Janssent, akkor ezzel semmilyen kockázatot nem vállal, és az hatékony lesz. Úgyhogy én mindenkit biztatok, bárki bármit mondott, hogy hat hónap elteltével nyugodtan Szputnyikra is adasson Janssent. Én is ezt tettem, tehát nem olyanról beszélek, amit egyébként magamon nem mertem volna kipróbálni”.

Az NNK válasza szerint egyelőre azért mégis az oltóorvos dönt erről.