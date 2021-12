Rogán Antal karácsonya

– Gyere, nézd mit vettem neked karácsonyra!

– De apa, a múlt héten vasárnap nem azt mondtad, hogy a Jézuska hozza az ajándékot?

– Nézd, kisfiam, mi minden információt még aznap nyilvánosságra hoztunk. Éjfél előtt két perccel anyádnak elmondtam, mennyibe került a transzformered, amit én vettem. Te is hallhattad volna, hogy erről beszélgetünk. Arról én nem tehetek, hogy akkor már aludtál.

– Jó, de mondtad, vagy nem mondtad, hogy a Jézuska hozza az ajándékot?

– Nézd, kisfiam, azt gondolom, hogy amit a múlt héten egy magánbeszélgetés keretében mondtam neked, az most nem ide tartozik…

– De…

– Az én lelkiismeretem tiszta.

– Akkor hazudtál, apa!

– Azt gondolom, hogy akkor vádolhatnál ilyesmivel, ha még aznap nem hoztam volna nyilvánosságra minden információt. Ismétlem: az én lelkiismeretem tiszta.

– És szabad hazudni, ha még aznap este elmondod az igazat is?

– Abszurd a kérdésed, kisfiam.

– De miért?

– Mert abszurd. Szerintem megválaszoltam minden ezzel kapcsolatos kérdésedet, úgyhogy váltsunk témát.

– Jó. Mi lesz ebédre?

– Mákos guba.

– És most nem hazudsz?

– Nézd, én azt tudom mondani, hogy minden kérdésre igyekszem a lehető legjobb tudásom szerint válaszolni, és ha valamiben tévedek, akkor azt még aznap korrigálni fogom.

– Hát ez az! Akkor az is lehet, hogy brokkoli lesz?

– Nem értem a kérdésedet, kisfiam.

– A múlt héten azt mondtad, hogy a Jézuska hozza az ajándékot, de most meg kiderült, hogy te vetted. Akkor…

– Kisfiam, erre is csak azt tudom mondani, hogy még aznap minden információt nyilvánosságra hoztam.

– De azelőtt, hogy nyilvánosságra hoztad volna? Hazudtál…

– Minden információt még aznap nyilvánosságra hoztam. Maradjunk ennyiben.

– Te vagy a világ legrosszabb apukája!

– Nézd, kisfiam, akkor lennék én a világ legrosszabb apukája, ha a lelkiismeretem ebben az ügyben vagy más ügyben nem lenne tiszta. De mivel a lelkiismeretem tiszta, biztosan nem én vagyok a világ legrosszabb apukája.

…

…

…

– Fúj, apa, megint nem illatosítottál magad után

a vécében!

– De illatosítottam. Te a Gyurcsány-Bajnai-korszak bűzét érzed.

Grafika: Tóth Luca

