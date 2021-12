Hogy lehet egyetlen év alatt 432 ezer percnyi zenét meghallgatni a Spotifyon?

Minden decemberben a Spotify készít egy évösszesítőt a felhasználói számára, melyben végigveszi, hogy abban az évben ki mennyi zenét hallgatott, mi volt a kedvenc stílusa/előadója, melyik dalok voltak azok, melyek többször is lementek az év során. Ez nemcsak azért érdekes, mert végre akad egy techcég, ami a megszokottnál nyíltabban kommunikálja, hogy mennyire aprólékosan követik figyelemmel és dokumentálják a felhasználók minden rezzenését, hanem azért is, mert időnként akár leszűrhetünk belőle mindenféle olyan következtetéseket az elmúlt évünkről, melyek amúgy nem jutottak volna eszünkbe.

Én például eléggé meglepődtem, amikor szembesültem azzal, hogy mennyire sokat ment idén a Spotify. Ez egész biztos összefügg azzal, hogy az év egy jelentős részében otthonról kellett dolgoznom, és olyankor fel se merül, hogy ne szóljon valami.

A Spotify megközelítése amúgy azért is érdekes, mert a legtöbb közösségi oldal és platform kifejezetten nem érdekelt abban, hogy a felhasználók rádöbbenjenek, mennyi időt vett el életükből az alkalmazás. De a svéd cég szerencséjére a zenehallgatásnak más a státusza és a funkciója. Amíg azt például elég nehéz elképzelni, hogy bárki büszkén posztolja ki év végén a Facebook-értékelését, hogy hány ezer órát ütött el az oldalon, addig rengeteg Spotify-felhasználó dönt úgy, hogy legalább részleteket büszkén felvállal abból, mit csinált az elmúlt évben a platformon.

Emiatt lett kíváncsi az Atlantic újságírója, Charlie Warzel arra, hogy ki lehetett az, aki a legtöbbet használta idén az alkalmazást. Twitterén közösségi keresésbe fogott, és hamar záporozni kezdtek a rengeteg perces felhasználók: volt, aki 143 ezer perccel jelentkezett be, majd jött egy 202 ezer perces felhasználó, utána valaki, aki 376395 percet, azaz minden nap közel 17 órát használta a platformot.

Majd bejelentkezett a Párizs közelében élő Tiago, aki 432870 percet használta egy év alatt a Spoitfyt, ami a teljes év időtartamának 82 százaléka. Miután Warzel megbizonyosodott arról, hogy nem meghamisított képernyőfelvételt kapott, beszélgetni kezdett a francia férfival, aki elárulta, hogy alapvetően

a jogi egyetem, az álmatlan éjszakák és a távoktatás

magyarázza a kiugró adatokat. Warzel több olyan felhasználóval is beszélt, akinél nagyon magas percek jöttek ki, és jellemzően mind ugyanarról számoltak be: hogy elalváshoz is használják az alkalmazást, azaz a hallgatással töltött órák egy része olyan időszakot takar, amikor nem voltak ébren.

Tiago például alváshoz és tanuláshoz néha fehér zajt hallgat, ha közelít egy leadási határidő, akkor motiválóbb dalokat, edzéshez és tömegközlekedéshez amerikai és francia rapet. Warzel rákérdezett arra is, hogy nem hiányzik-e neki néha a csend, mire a francia férfi elmondta, hogy minden nap meditál pár percet, és ez teljes csendben történik. Úgy érzi, hogy ez a napja legjobb része, de úgy fest, hogy zenefüggő, és nem bír nem hallgatni utána valamit.

Tiago négy évvel ezelőtt kezdett el több zenét streamelni, de a járvány hatására ugrott meg igazán a hallgatott zene mennyisége. „Azzal, hogy egész nap egyedül vagyok otthon, megváltozott az egész életem, egy rossz irányba” – mondta arról, hogy a zene egyre fontosabb szerepet töltött be az életében, mert segített a szorongás és a magány elleni küzdelemben, illetve a távoktatás kellemetlen vonásainak kezelésében.

Walzer öt emberrel beszélt, akik az elmúlt év legalább egy negyedét végigstreamelték, és a legtöbben arról számoltak be, hogy a zenének terápiás funkciója van az életükben. A több mint 200 ezer percet hallgató DJ, Max Graham például minden kora reggel elindít halkan egy ambient playlistet, ami aztán a nap nagy részében szól, kivéve amikor időnként valami lelkesítőbb műfajra vált.

Mint Walzer írja, alapvetően puszta kíváncsiságból kezdte el felkutatni ezeket a „szuperstreamereket”, de hamar rá kellett jönnie arra, hogy a legtöbbet használó felhasználók számára mennyire fontos volt ez a platform. Főleg az elmúlt két, rendkívül nehéz évben. A megkérdezett felhasználók között is akadt, aki úgy érezte, hogy túl sok zenét hallgat, Tiago például arról írt, hogy 2022-es célja, hogy naponta több órányi csendet építsen be az életébe, hogy kicsit jobban élvezhesse a világot, amiben él.