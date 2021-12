Szakadt, szennyezettnek tűnő kesztyűk érkeztek a kórházakba

Helyenként sárgás foltok, itt-ott szakadások láthatók azokon az egyszer használatos kesztyűkön, amiket kedden csomagolt ki egy kórházban dolgozó orvos.

Azt írta, korábban nem találkozott ilyen típusú elszíneződéssel, de a fotók alapján szerinte ezek a kesztyűk pont úgy néznek ki, mint azok az újnak tűnő, valójában használt, esetenként véres gumikesztyűk, amikből több millió kerülhetett az Egyesült Államokba. A CNN októberben számolt be arról, hogy Thaiföldön bezártak egy üzemet, mert szennyezett kesztyűket festettek át kékre, hogy aztán exportálják őket. Több hasonló gyár még mindig működhet az országban.

A videón látható dobozról nem derül ki, honnan érkezett, csak a méret szerepel rajta. Megkérdeztük az Országos Kórházi Főigazgatóságot, hallottak-e a kesztyűkkel kapcsolatos problémákról, és érkezhetett-e Magyarországra a szennyezett thaiföldi kesztyűkből. Egyelőre nem válaszoltak.

A rossz minőségű, de még éppen használható kesztyűket nem dobják ki, „mert ez van”, írta az orvos, aki kénytelen így dolgozni:

Az orvos más kórházakból is hallott hasonló panaszokat, fotókat is kapott a kollégáitól. Mint kiderült, használhatatlanná csomósodott kesztyűk is érkeztek, amiket legfeljebb úgy lehet szétválasztani, ha elszakítja őket az ember.

„Normál esetben a kesztyűk nincsenek se magukhoz, se egymáshoz tapadva, rugalmasak és ellenállóak. Az orvosi/labor kesztyűket elég komoly követelményrendszer jellemzi, meg van adva, hogy milyen kémiai anyagnak kell ellenállónak lenniük, mennyi ideig, milyen pH-t bírnak” - írta. „A biológiai szennyeződéseket nagy nyomáson, magas hőmérsékleten lehet semlegesíteni (autokláv), a kesztyűk nem arra vannak kitalálva, hogy ezt bírják.”

Ezeket a kesztyűket ilyen csomagolásban találták, a felirat egy kínai központú céget jelöl:

Ehhez képest így néz ki egy olyan doboz, amiben jó minőségű kesztyűk vannak. Ezek olyan cégtől érkeztek, aminek Ausztriában és Malajziában is van gyára: