A Pfizer szerint három vakcina véd az omikronnal szemben

A Pfizer és a BioNtech cégek szerint három adag az oltásukból kellő védelmet jelent a Sars-Cov-2 vírus legújabb variánsával szemben is. A gyógyszergyártók mindezt egy nemrég befejezett laboratóriumi vizsgálat alapján állítják, bár hozzátették, még további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy biztosat tudjanak állítani arról, mennyire hatékony az oltás az omikronnal szemben.

A Pfizer/BioNTech-vizsgálat és egy szakmai bírálaton át még nem esett dél-afrikai kutatás eredményei is arra mutatnak: a Pfizer oltása kevesebb antitestet termel az omikon variánssal, mint a koronavírus eredeti változatával szemben. A gyógyszergyártó szerint viszont a harmadik oltás 25-szörösére növeli az antitestek számát, így hasonló védelmet nyújt az új mutáció ellen, mint két oltás az eddigi variánsok esetén. Azt egyelőre nem vizsgálták, hogy más oltóanyagok – így a Moderna vagy a Johnson & Johnson vakcinája – mennyire védenek az új variáns esetén.