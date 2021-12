Már lehet regisztrálni a kisebb gyerekeket is oltásra

Mától megnyílt a vakcinainfo.gov.hu regisztrációs honlap az 5-11 éves gyermekek koronavírus elleni oltásához is.

Pár fontos dolog, mert nem feltétlenül kézenfekvő a rendszer, különösen a mailcímekkel:

első körben csak regisztráció lesz, az időpontfoglalásra majd pár nap múlva lesz lehetőség (majd ugyanott, ahol eddig)

az a mailcím nem jó, amivel a szülők korábban regisztráltak, másikat kell használni vagy újat csináltatni, ráadásul több gyerek után mindegyik után külön-külön (Hivatalosan: A szülők a gyermek adataival és eddig a regisztrációnál még nem használt emailcímmel rögzíthetik a gyermeket. Egy emailcímről egy gyermeket lehet rögzíteni. )

arra nem érkezik visszajelzés, ha a regisztráció sikeres

ha majd lehet jelentkezni az oltás időpontjára is, azt csak az érvényesen regisztrált szülők tehetik majd meg

A gyerekeket kórházi oltópontokon (ide lehet majd időpontot foglalni nemsokára) vagy a házi gyermekorvosoknál oltják majd (itt nyilván érdemes konzultálni, de ehhez is kell a gyerekek regisztrációja). Egy ampullában 10 gyermek oltásához elég vakcina lesz, a háziorvosoknak úgy kell megszervezniük az oltást, hogy ha kinyitják az ampullát, azt a 10 adagot be is kell adni.

December 15-étől kezdődik az 5-11 évesek oltása, Pfizerrel. A vakcina hatóanyaga ugyanaz, mint a felnőtté, de az adagolása és így a kiszerelése is más.

Az első ütemben 138 ezer adag vakcina érkezik, ennek a felét használják el, a másik felét elteszik a három héttel későbbi második adagra. Vagyis 69 ezer gyerek kaphatja majd meg az első hullámban az oltást, de rendszeresen érkeznek majd új szállítmányok. (Ebben a korosztályban 646 ezer gyerek van.)

Az Európai Gyógyszerügynökség november 25-én engedélyezte az 5-11 éves korosztály oltását az Európai Unióban. Ehhez új szállítmányok érkeznek.

A 16-17 éves korosztály oltása május közepén kezdődött, átoltottságuk jelenleg 58 százalékos. A 12-15 éves korosztály átoltottsága egy hónappal később indult, átoltottságuk 39 százalékos.