Megtarthatja egymillió bitcoinját Craig Wright, aki ezek szerint a bitcoin feltalálója

Ha minden igaz, megoldódhatott egy majd másfél évtizedes rejtély. A bitcoin 2008-as feltalálása óta találgatják, hogy ki lehet a kriptovalutát egy white paperben leíró, álnéven publikáló Nakamoto Szatosi. 2016-ban egy Craig Wright nevű komputertudós jelentkezett azzal, hogy ő volna az, ám állítását többek is kétségbe vonták.

Most azonban, minden lehetséges hely közül éppen a floridai Miamiban egy bíróság lényegében kimondta, hogy Wright a bitcoin feltalálója. Wrightnak néhai üzlettársa, Dave Kleiman családjával volt jogvitája, Kleiman örökösei ugyanis azt állították, hogy a két férfi közösen dolgozta ki a bitcoint, így ők Kleiman örököseként jogosultak Wright jelentős bitcoinvagyonának felére. Wright -nak a bírósági iratok alapján 1,1 millió bitcoinja van, ez jelenleg 54 milliárd dollárt ér.

Az esküdtszék elutasította Kleiman örököseinek keresetét, vagyis Wright -nak nem kell átadnia nekik bitcoinjai felét. Ugyanakkor az esküdtszék ítélete szerint Wright -nak százmillió dollárt azért fizetnie kell Kleiman szellemi tulajdonának megsértése miatt, vagyis döntésük alapján Kleiman is részt vett a bitcoin feltalálásában.

Az ítéletet mindkét fél nagy örömmel fogadta. Kleimanék jogi képviselői szerint az ítélet alapján a család "megkaphatja a neki járó részt" abból, "amit Dave segített megalkotni". Wright pedig több milliárd dolláros vagyona megtartásán túl annak is kifejezetten örül, hogy a bíróság értelmezése szerint az ítéletével lényegében azt is kimondta, hogy ő a bitcoin feltalálója. "Az esküdtszék nyilván így látja, máskülönben miért ítéltek volna a javamra" - nyilatkozta, hozzátéve, hogy ezzel teljes mértékben igazolva érzi magát. (Via BBC)