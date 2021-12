Magnus Carlsen ismét megvédte világbajnoki címét

Ötödször is világbajnok minden idők egyik legjobb sakkozója, a norvég Magnus Carlsen, miután pénteken megint legyőzte az orosz Jan Nyepomnyascsijt. Ezzel a 14 meccsesre tervezett döntőn már a 11. parti után végeredményt hirdettek, Carlsen ugyanis átlépte a végső sikerhez szükséges 7 pontot. (Győzelemért 1 pont jár, míg döntetlenért 0,5-05 pontot mindkét versenyzőnek, így alakult ki a 7,5-3,5-es eredmény.)

Magnus Carlsen Fotó: GIUSEPPE CACACE/AFP

A tavalyról idénre halasztott dubaji döntő első öt partija döntetlent hozott (köztük rendkívül emlékezetes és elég egyhangú összecsapásokkal), a 6., a 8., és a 9. meccset viszont megnyerte a norvég, többször is komoly hibára kényszerítve ellenfelét. Ez történt pénteken is, Nepo hibája után Carlsen jelentős fölénybe került, és ezt aztán könyörtelenül érvényesítette. Ezzel bebizonyosodott, hogy a világranglistát 2010 óta vezető Carlsen továbbra is világbajnok marad, 2013 óta megszakítás nélkül.

Arról, hogy milyen messzemenőbb következményei lehetnek az idei döntőnek, és hogy hogyan vált a sakk a járvány alatt egy nagyon népszerű e-sporttá, nemrég hosszabb cikkben is írtunk.