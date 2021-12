Az SZTE alapítványi elnöke majd elmondja, mire költik az adófizetők pénzét

Egy szegedi momentumos képviselő megszerezte a Szegedi Tudományegyetem alapítványának finanszírozási szerződését, amiből kiderül, hogy csak a működésre és a közfeladatokra 400 millió forintot kaptak. A hvg.hu rákérdezett a a Szegedi Egyetemért Alapítvány elnökénél, hogy mire költötték a pénzt, de nem lettek sokkal okosabbak.

Szabó Gábor azt mondta, majd utólag elszámol az összeggel, és a kuratóriumi tagok kumulatív díjazását és a személyi és közvetlen működési kiadásokat közzé fogják tenni a honlapjukon. „Ennyi költség vetődött fel az alapítvány részéről, az erre az évre arányosan megítélt pénzből erre költöttünk, költünk. Az idei évben másra nem költ az alapítvány, a maradványt az egyetem stratégiai céljaira fogjuk felhasználni. Arról, hogy konkrétan mire, nem szándékozok beszélni, mivel a terveket nem szokás közzétenni. Nem véletlen, hogy az üzleti titok egyik klasszikus példáját a stratégiai tervek képezik” - mondta a portál kérdésére.

A hvg.hu felhívta az elnök figyelmét arra is, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény meghatároz konkrétumokat arra vonatkozóan is, hogy azt mire lehet költeni, ilyen például az oktatás, kutatás, hallgatók, vagy kutatók támogatása. Szabó azt válaszolta, be fogják tartani a törvényt.

„Azt is nyugodtan kérdezze meg, hogy szándékunkban áll-e ellopni valamit. Nem, nincs szándékunkban ellopni semmit”

- tette hozzá.

Szabó hosszasan taglalta, miért felháborító a felvetés, hogy nyilatkozzék a maradék pénz felhasználásáról. „Azzal, hogy valaki megkérdezi, hogy bizonyos pénzekkel mi történt, nincs semmi bajom. De hogy nekem arról kelljen beszélni, hogy mire fogjuk költeni, azzal már van. Ez abszolút nem tartozik senkire. Ezen az alapon nekünk nem lehet üzleti titkunk? Nem lehet olyan ötletünk, amit más nem talált még ki?” - mondta.