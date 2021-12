Európa stratégiai autonómiája Orbán és Macron tárgyalásainak fő témája

"Franciaország az enciklopédisták hazája, és definíciókban ők a legjobbak, ezért el szoktuk fogadni az ő definícióikat, azt is, amit legutóbb az elnök úrtól hallhattunk: politikai ellenfelek, egyúttal európai partnerek is vagyunk" - kezdte tréfálkozva Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel közösen adott sajtónyilatkozatát négyszemközti egyeztetéseik előtt Orbán Viktor miniszterelnök.

Emmanuel Macron fülel, Orbán beszél a négyszemközti megbeszéléseik előtt tartott rövid tájékoztatójukon. Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

"Három dologban biztos egyet fogunk érteni" - vezette fel az egyeztetéseket Orbán. Ez a három dolog szerinte az, hogy mindketten szeretik a hazájukat, mindketten Európa megerősítésén dolgoznak, és mindketten elkötelezettek Európa stratégiai autonómiája mellett.

Ez utóbbi fogalom alatt Orbán szerint Magyarország három dolgot ért:

hogy Európának saját védelmi iparra van szüksége;

hogy meg kell teremteni Európa energetikai függetlenségét, amire Orbán szerint az atomenergia a válasz;

mezőgazdaságilag önellátónak kell lennie a kontinensnek.

"Ezért támogatjuk a közös védelempolitikát, a nukleáris energiát, és azt, hogy Európának erős agráriuma legyen" - mondta Orbán, majd azzal zárt, hogy szerinte "jó esélyek vannak arra, hogy sikeres tárgyalásokat folytassunk".

Biztosították egymást kölcsönös tiszteletükről. Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

A maga részéről Emmanuel Macron is kölcsönös tiszteletet emlegetett. "Vannak nézeteltéréseink, de lojális partnerek vagyunk, és EU-pártiak" - mondta. Egyetértett Orbánnal a stratégiai autonómia fő kérdéseiben, kiegészítve azzal, hogy az energiafüggetlenség megteremtésének egyik feltétele a gázbehozatal csökkentése. Az Orbán által említetteken túl kiemelte még a digitális ipar fejlesztését.

Gesztust is tett Orbánnak, amikor jelezte, hogy "a migrációs politikában is keressük a konvergenciákat". Uralt rá, hogy ebben a kérdésben voltak nézeteltéréseik, de az elmúlt hetek tapasztalatai alapján szerinte is felül kell vizsgálni a külső határok védelmének lehetőségeit.

A tanácskozásukat bevezető közös tájékoztató végén említette, hogy "a jogállamiság kulcsfontosságú kérdés", illetve hozzátette, hogy a médiapluraliumus, a jogállamiság és az alapjogok kérdésében vannak nézeteltéréseik, de tárgyalásaik e kérdésekben is a kölcsönös tiszteleten alapulnak, mert "fontos, hogy fenntartsuk a párbeszédet".