Az ellenfél szurkolói is felállva ünnepelték, hogy Curry lett minden idők legjobb tripladobója az NBA-ben

Mostantól új triplakirálya van az NBA-nek. Stephen Curry a New York Knicks elleni idegenbeli meccsen az első negyedben dobta be a történelmi hármast, a 2 974.-et. Hiába nem hazai pályán játszott a Golden State, a legendás Madison Square Gardenben is percekig tartó ünneplés kezdődött.



A 33 éves Curry az első sikeres hárompontosát még 2009 októberben dobta az első szezonjában.

Az eddigi rekorder Ray Allen és az örökranglistán dobogós Reggie Miller is ott volt a csarnokban, gratuláltak is Currynek.

A rekorddöntés után Curry még három triplát dobott, vagyis most már 2 977-nél jár. (Személyes megjegyzés: ebből hetet láttam élőben, még 2018 októberben, akkor éppen azt a rekordot döntötte meg ezzel a dobással, hogy zsinórban a hetedik meccsén dobott legalább 5 hárompontost. Hihetetlenül könnyedén megcsinálta, rádobott még kettőt, aztán sajnos a 3. és a 4. negyedben már nem is nagyon küldték pályára, hogy pihenjen.)

A meccs után sajtótájékoztatón Curry már saját magát is a világ valahol volt legjobb dobójának nevezte.