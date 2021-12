Az európai járványvédelmi központ erősen pesszimista előrejelzést adott ki, látva az omikron villámgyors terjedését

Minden jel arra mutat, hogy hihetetlen gyorsan, már jövő év elejére az omikron lesz a domináns koronavírus variáns Európában.

Erről beszélt Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy szerdai felszólalásában, és ezt jelezi előre az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ is (ECDC). Utóbbi meglehetősen pesszimista, lehűti azokat a várakozásokat is, hogy végül is, ha az omikron kevésbé okoz komoly tüneteket, mint a delta, akkor akár a megfertőződéssel is elérhető a nyájimmunitás.

Az ECDC szerint egyrészt még nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy valóban enyhébb tüneteket okoz az omikron. Másrészt olyan elképesztő tempóban terjed, hogy hirtelen nagyon sokan lesznek betegek. És ha ez a nagyszámú új fertőzött valóban kisebb arányban kerülne is kórházba, még mindig olyan sokan lesznek, ami túlterhelheti az egészségügyet. Márpedig ez a halálozást is növeli, nagyobb arányban, mint amivel a deltánál számoltak.

Megjegyzik azt is, hogy bár szintén kevés még az adat, de úgy tűnik, hogy a két oltás kevésbé hatékony az omikron ellen a fertőzések és az enyhébb tünetekkel járó betegségek megakadályozásában. Ezért nagyon fontosnak tartják az emlékeztető oltások felvételét, nem lemondva arról sem, hogy azokat is be kellene oltatni, akik eddig nem kaptak egyetlen vakcinát sem.

Az omikron terjedésének megfékezése érdekében az ECDC szerint kerülni kellene a tömegrendezvényeket és a nagy létszámú zártkörű összejöveteleket is, fontos a maszkhasználat, csökkenteni kellene a találkozásokat, ösztönözni kellene a távmunkát, növelni kell a tesztelést, és fontos a kontaktkutatás, valamint a fertőzöttek elkülönítése is.

Ezekben Magyarország nem áll jól. Maszkot kell ugyan hordani zárt terekben, de a nagyobb rendezvényeknél nincs korlátozás, a tesztelések száma folyamatosan csökken, a kontaktkutatást pedig ősszel teljesen elengedték a hatóságok, a hatósági karantén teljesen fellazult.

Egy példa: a grafikonon Dél-Afrika, ahol először azonosították az omikront, Dánia, ahol a lakosság több mint 80 százaléka két oltással van oltva és Magyarország.

Az szépen látszik, hogy a magyarországi járványügyi adatok éppen javulóban vannak, túl vagyunk a negyedik hullám csúcsán, kevesebb az új fertőzött, kevesebben vannak kórházban és lélegeztetőn, és a halálozások száma is csökkent. De ezek az alacsony számok is nagyon magasak, és könnyen megismétlődhet, ami tavaly télen történt. Akkor a második hullám még be sem fejeződött, amikor az alfa (brit) mutáns berobbantotta a harmadikat, brutálisan túlterhelve a magyar egészségügyet.

Érdemes azt is tudni, hogy azért is kiugróan magasak a dán adatok, mert elképesztően sokat tesztelnek, most különösen, hogy rátaláljanak a fertőző betegekre. Mi, mint látjuk, más utat járunk, lefelé konyul a tesztek száma.

Abban is lehet bízni persze, hogy egész Európában az omikron dominál majd, de nálunk valamiért nem, vagy ha igen, nem lesznek súlyos következményei. Ehhez azért egyelőre nem tűnik elegendőnek, hogy a teljes lakosságnak csak a 60 százaléka van beoltva. Az mindenképpen jó, hogy a harmadik oltást már több mint 3 millióan felvették.

Az látszik, hogy a magyar hatóságok nem törik magukat, hogy hamar rátaláljanak az omikronos esetekre. Dániában átfésülik az összes pozitív mintát, hogy kiderüljön, mennyire terjed az omikron. Azzal számolnak, hogy Koppenhágában már a héten az az új variáns lehet a domináns. Ehhez képest nálunk egy magánlabor találta meg az első két omikron-fertőzöttet, előtte Izraelben mutatták ki a variánst egy Magyarországról érkező utasban.

Norvégiában is szekvenálják a minták jó részét, ott karácsony előttre teszik, hogy a deltát háttérbe szorítja az omikron, és attól tartanak, hogy rekordszámú koronavírusos lenne a kórházakban, ha nem szigorítanának. Ezért az éttermekben és a bárokban nem lehet alkoholt árulni, ahol csak lehet, távmunkára állítanák át a dolgozókat, valamint korlátozzák az edzőtermek és az uszodák használatát.

Mark Rutte holland kormányfő is azt jelentette be, hogy újabb négy héttel meghosszabbítják a november közepe óta érvényes korlátozásokat. Január 14-ig az éttermek, kulturális terek, sportlétesítmények és üzletek - az áruházak kivételével - csak délután ötig lehetnek nyitva, és egy héttel előrehozzák az általános iskolákban szokásos karácsonyi szünetet is. Azt mondta, hogy "úgy tűnik, túl vagyunk a legújabb hullám csúcsán, de van okunk aggodalomra" - fogalmazott Rutte az MTI tudósítása szerint.