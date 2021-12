Már hivatalosan is megjelent az omikron variáns Magyarországon

Két pozitív mintában Magyarországon is kimutatták a koronavírus legújabb, világszerte terjedő mutánsát, az omikront, jelentette be hétfőn a vizsgálatot végző Neuman Labs. Tájékoztatásuk szerint további gyanús eseteket is vizsgálnak.

A magyar laboratóriumban nemrég vezettek be egy új PCR-vizsgálatot, ami képes kimutatni, hogy az omikron-mutáció okozta-e a fertőzést. Vizsgálatuk eredményeit a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei is megerősítették.

A labor ügyvezetője, Nyíri Miklós szerint az, hogy két mintában is kimutatták már az omikront, egyben "feltehetőleg azt is jelenti, hogy ez a variáns több embert megfertőzhetett már hazánkban". A Neumann Labs bejelentését Müller Cecília tisztifőrovos az M1 Híradójának nyilatkozva maga is megerősítette. A laboratórium közleménye szerint a két magyar omikron-fertőzött egy házaspár, melynek tagjai nem jártak külföldön, vagyis bizonyosan itthon kapták el a betegséget.

A Neumann Labs közleményében külön kitért rá, hogy a PCR-tesztek bizonyosan képesek megbízhatóan azonosítani a koronavírus omikron-variánsát is, az ezzel ellentétes hírek kacsák.

Csak idő kérdése volt, hogy mikor mutatják ki Magyarországon is az omikront. Izraelből már jelentettek Magyarországról érkező omikronos beteget a hétvégén. Ausztriában, Szlovákiában és Romániában is találtak már omikronos beteget, ők a vírusmutációt elsőként kimutató Dél-Afrikából tértek haza.

A variánsról egyelőre keveset tudunk, a jelek szerint sokkal fertőzőképesebb a delta mutációnál, Nagy-Britanniában azzal számolnak, hogy az év végére már az omikron lesz a domináns vírusmutáció, és felgyorsítják a harmadik oltások beadását. Ugyanakkor egyelőre mintha nem okozna olyan súlyos tüneteket, bár a briteknél van már omikronos is kórházban, és a számuk erős növekedését várják. Izraelben már az ötödik hullám kitörését próbálják megakadályozni.

Karanténokkal és kontaktkutatással az omikron terjedését eleinte lassítani lehet, bár ezekben pont kifejezetten gyengén teljesítenek a 4. hullámban a magyarországi hatóságok. Mindenesetre a 4. hullám tetőzésén - magas halálozási adatokkal - éppen ezekben a napokban vagyunk túl.