42 ezer dollárnyi adományt kaptak amerikai oltásellenes szervezetek az Amazonnak köszönhetően

Az Amazon jótékonysági szervezete, az AmazonSmile 42 ezer dollárt gyűjtött tavaly össze oltásellenes nonprofit szervezeteknek, derítette ki a Washington Post a cég adóbevallásainak elemzésével.

Annak, aki rendelt már Amazonon, nem újdonság, hogy minden vásárlásnál, a vásárolt összeg 0,5 százalékát fel lehet ajánlani egy választott nonprofit szervezetnek jótékony célból az AmazonSmile-on keresztül. A dokumentumok szerint az AmazonSmile 2020-ban összesen 60,5 millió dollárt osztott ki mintegy 300 000 szervezetnek.

Ezek között van a National Vaccine Information Center. A szervezet a vakcinák megjelenése óta honlapján és más platformokon igyekszik bizalmatlanságot kelteni az oltóanyagok iránt. Ők kapták a legnagyobb összegű adományt az AmazonSmile-on keresztül, mintegy 12,5 ezer dollárt. Szintén egy nagyobb összeget, körülbelül 10 ezer dollárt kapott a Children’s Health Defense nevű szervezet, ami azzal a törvénnyel szállt szembe, hogy a kiskorúak a szüleik tudta és beleegyezése nélkül is beoltathassák magukat.

Szintén kapott egy kisebb, kétezer dolláros összeget az Informed Consent Action Network, akik azon ügyködnek, hogy jogi alapon kérdőjelezzék meg az oltások szükségességét.

Imran Ahmed, a Center for Countering Digital Hate, vakcinákkal kapcsolatos álhírek ellen küzdő szervezet vezetője szerint bár ez az összeg nem tűnik soknak, főleg ahhoz képest nem, hogy az AmazonSmile évente 60 millió dollárnyi adományt szed össze, de az oltásellenes nonprofit szervezeteknek ez pont elég ahhoz, hogy a közösségi médiában hirdetéseket vásároljanak, és még könnyebben eljutassák az emberekhez a vakcinákkal kapcsolatos álhíreket.



„Nagyon kevés pénzzel is hatalmas károkat tudnak okozni”

- mondta Imran Ahmed.



A Washington Post megkereste az Amazont, a cég szóvivője e-mailben azt válaszolta, hogy bár minden munkavállalójukat ösztönözték az oltás felvételére, továbbra is lehetőséget fognak biztosítani az oltásellenes nonprofit szervezetek támogatására.

„Tiszteljük, hogy ügyfeleinknek sokféle álláspontjuk van ebben a kérdésben, ezért a kérdéses jótékonysági szervezetek továbbra is szerepelnek majd azon a listán, amelyek közül az ügyfelek választhatnak az AmazonSmile-on” - írták.



Ez nem az első eset, hogy az Amazon nem száll szembe a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatással. Idén nyáron néhány felhasználó egy lovaknak szánt féregtelenítő gyógyszert, az Ivermectint hirdette úgy, mint a COVID-19 egyik gyógymódját, miközben az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság kifejezetten nem javasolta a gyógyszert emberi fogyasztásra.

De az AmazonSmile-t korábban más kártékony csoportok finanszírozása miatt is bírálták. 2014-ben a Seattle Times arról számolt be, hogy az AmazonSmile olyan szervezeteket is támogat, amelyek aláássák a melegek és a transzneműek jogait, miközben amúgy az Amazon kifejezetten ösztönözte a homoszexuális alkalmazottak munkavégzését, sőt a transznemű alkalmazottaik sebészeti műtétét is fedezték.

Elizabeth Warren amerikai szenátor arra szólította fel az Amazont, hogy hagyjon fel az álhíreket terjesztő szervezetek támogatásával, és a közegészségügyet helyezzék a profit elé, de az Amazon visszautasította a felszólítást.