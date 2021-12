Hét és fél órán át hallgatták ki a rendőrnőt, aki szexuális erőszak miatt jelentette fel két kollégáját

Vallomást tett az ügyészségen Zsiga Katalin, aki azért jelentette fel két rendőr kollégáját, mert elmondása szerint elkábították és megerőszakolták, amit rögzítettek is. Mindez Baján, egy panzióban történt, ahol a déli határon teljesített járőrszolgálat után pihentek meg.

Meghallgatása hét és fél órán át tartott. „Alaposan kikérdezett az ügyésznő, mindent elmondatott velem többször is. Indítványoztam az érintett kollégáim meghallgatását azzal a volt munkatársammal együtt, aki jelezte nekem, hogy a megerőszakolásomról készített felvételt több embernek is megküldték” – mondta a Blikknek. Kérte annak az autónak is az átvizsgálását, amit a határszolgálat idején használtak.

Korábban így írta le a történteket: „Az egészből csak arra emlékszem, hogy miután letelt a szolgálat, megvacsoráztunk, majd nekem kicsit fájt a fejem, úgyhogy elmentem aludni a panzióban, ahol elszállásoltak minket. (...) Reggel még rosszabbul voltam, fájt a fejem, görcsölt a hasam. A határról visszafelé tartó úton el is ájultam. Arra tértem magamhoz, hogy egy parkolóban vagyunk, az ablak le van húzva, én meg vérzem” – mondta a lapnak az őrmester, aki bár nem érezte jól magát, nem ment el orvoshoz.

Elmondása szerint hiába jelentette az esetet a parancsnokának, el akarták vitetni pszichiátriára. „Számomra is hihetetlen, az, ami velem történt, és a mai napig semmiről sem tudnék, ha nem figyelmeztetnek. Megbíztam a kollégáimban, az életben nem gondoltam volna, hogy ezt megteszik velem. Az egyenruha és a jelvény számomra mindig az igazságot és a törvényességet jelképezi, amire mindannyian felesküdtünk. Bízom abban, hogy minden kiderül. A sajtóhoz is azért fordultam egyébként, hogy ne söpörhessék a szőnyeg alá a velem történteket.”

A rendőrség közleményben utasította vissza, hogy bármi gond lenne a rendőrök pszichológiai szűrésével, de a konkrét ügyet nem kommentálták.