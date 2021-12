Rákay Philipet a legváratlanabb helyről érte támadás

Nehéz napjai vannak mostanában Rákay Philipnek. Miután a Fidesz influenszere szerdán odadobta kommentelőinek Fekete-Győr András kisbabás fotóját egy sírva röhögős emojival és azzal a megjegyzéssel, hogy „SZÉP ÚJ VILÁG...”, még a saját követői is jelezték neki, hogy ez erős volt, úgyhogy posztját végül törölte, aztán hosszas magyarázkodásba kezdett. Először a Klubrádióba telefonált be, hogy húsz perc után se derüljön ki, valójában mi volt a célja a látszólag Fekete-Győrön gúnyolódó posztjával, később pedig saját Facebook-oldalán is magyarázkodni kezdett egy bejegyzésben, amit azóta szintén törölt.

Rákay megmozdulása után ellepték a közösségi oldalakat a babahordozókendős férfiakról készült fotók, az ellenzéki oldalról is többen osztottak meg magukról ilyen képet, például a párbeszédes Tordai Bence. Arra viszont, hogy a fideszes influenszernek egy fideszes is visszaszól majd a témában, senki sem számított. Aztán jött Novák Katalin, aki péntek reggel leült a gépe elé, és kiposztolt egy 17 évvel ezelőtti fotót a babahordozókendős férjéről. „Nosztalgia: a férjem és ma már szinte felnőtt fiunk 2004-ben. Egyetértek: a babának és az édesapának, édesanyának is sokat ad a testi-lelki közelség. A családpolitikánk éppen erről is szól: a szülők szabadon dönthessenek arról, hogyan osztják meg maguk között a feladatokat.”