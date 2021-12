Rákay Philip remegő hangon telefonált be Bolgár György műsorába

A történet úgy indult, hogy kedd este Fekete-Győr András posztolt egy képet, amin a hasára van kötve újszülött gyereke, és valami ajándékcsomagot pakol össze. Rákay Philip azzal osztotta meg a képet, hogy „Szép új világ - (sírva nevetek).” Majd beindult az őrület. A fideszes influenszer rajongói eldobták magukat attól, hogy férfi létére babát kötött magára a politikus. Influenszer rég influált ekkorát. Rákay posztja beterítette a magyar internetet, amíg tudta, mert a facebooker egy idő után törölte a bejegyzést.

Fotó: Facebook

Majd szerdán fogta magát, és betelefonált a Klubrádióba, Bolgár György műsorába, hogy elmagyarázza, valójában mi is a gondja a momentumos politikus babás bejegyzésével.

Rákay érezhetően megilletődve kapcsolódott be a műsorba. Első körben kifejtette, hogy régi hallgatója Bolgár úrnak, majd remegős hangon magyarázkodni kezdett: szerinte a felzúdulás, a gyűlöletáradat a poszt kapcsán banális, és mindenki mindent félreért, mert neki nem a babahordozóval volt gondja, nem is az apáskodással, hanem ennél sokkal mélyebb értelmű és több komponensű az ő bejegyzése.

Mire gondolt a szerző?

Rákay sejtelmes magyarázkodásba kezdett. Miszerint ő egy rakás dologra gondolhatott a kép kapcsán. Feltételes módban. A „Szép új világ”-ba ő bizony sok mindent beleérthet:

1. „Beleérthetem azt, hogy Fekete-Győr András néhány hónapja még Magyarország miniszterelnöki székéről álmodozott, miközben sokan összemosolyogtak a háta mögött. Most pedig áll a konyában és éppen kispapa.”

Tehát, ha jól értem Rákay arra gondolhatott, hogy miniszterelnök helyett háztartásbeli, egyszerű apuka lett a bukott politikusból. Felmerül a kérdés, hogy ha Fekete-Győr véletlenül megnyeri az előválasztást, akkor most nem is lenne apuka vagy akkor nem kéne cipelnie a gyereket? Nem derül ki. De a második magyarázat még mélyebb:

2. „Belegondolhatom azt is, hogy a Momentum és mindaz, amit ők képviselnek, az olyan távol áll az én világképemtől, mint Makó Jeruzsálemtől. Beszéljünk akár bevándorlásról, LMBTQ- vagy gender-ügyekről, adózásról...”

Tehát a könnyesre röhögős szép új világ + babás kép egy politikai, társadalmi, gazdasági, elvi vitát, nézetkülönbséget sűrít magába. Csupán azt üzeni, hogy ők mást gondolnak a világ dolgairól. A harmadik verziónál már úgy elszállt a költő, mint Verlaine öt kör abszint után.

3. „Ahogy eszembe juthat az is, ez az a Fekete-Győr András - aki most persze aranyosan, cukiskodva próbál lájkokat és támogatókat gyűjteni - aki pár héttel, pár hónappal ezelőtt a miniszterelnöki kampányban olyan mondatokat mondott, amiket úgy gondolom, hogy nem mondhat el harmincegy-két évvel a rendszerváltoztatás után politikus Magyarországon. Nem mondhat olyat, hogy köztársasági elnököt és legfőbb ügyészt is majd cserélni kell. És ha az illető erre nem hajlandó, akkor majd addig rakjuk satuba, amíg az illető elveszíti az idegrendszerét. Ahogy Fekete-Győr András párttársa, Szarvas Koppány Bendegúz a fideszesek lámpavasra húzásáról álmodozik. Vagy amikor jobboldali újságírókról beszélt, hogy ezeknek el kell venni az állásukat, el kell hallgattatni satöbbi.”

A Klubrádió hallgatói bizonyára döbbenten hallották, hogy vannak olyan politikai erők, amik erőszakkal fenyegetnek, sőt létezhet olyan politikai erő is, ami médiumokat próbál elnémítanin.

Tehát összegezve Rákay nyúlfarknyi bejegyzésében a fenti összes jelentésréteg megtalálható. Ezt nevezem sűrítésnek.

De miért vette le az ezerértelmű posztot?

A válasz egyszerű: EMBERSÉGBŐL.

„Nem bírtam azt egy ponton túl elnézni, hogy a kommentelők elkezdtek belecsúszni abba a fajta személyeskedő, nem pusztán sértő, hanem az emberi minőségében megkérdőjelező mondatokba, amiket egyik oldalról sem vagyok hajlandó táplálni, sem elfogadni.”

Rákay elmesélte, hogy maga is internetes bullying áldozata. Halálos fenyegetéscunami ömlik rá és a családjára, amit neki el kell viselnie. Hogy miért kell, az nem derült ki. Végül következzen a csattanó. Rákay Philip szerint a közbeszéd eldurvulásáért a közbeszéd szomorú állapota a felelős. Szégyelld magad, közbeszéd!

Itt meghallgathatja a teljes műelemzést!