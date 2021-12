A Szex és New Yorkból ismert Chris Nothot már három nő vádolja szexuális erőszakkal

December 16-án, nem sokkal a Szex és New York folytatásaként elindult És egyszer csak... című sorozat premierje után két nő beszélt arról a Hollywood Reporternek, hogy a sorozatban Mr. Biget alakító Chris Noth évekkel ezelőtt erőszakoskodott velük és zaklatta őket.

Chris Noth Fotó: JASON MERRITT/AFP

Egyikőjük, a 39 éves Zoe-Lister Jones színésznő napokkal később Instagramján névvel vállalta vádjait. Elmondása szerint 2004-ben, 22 éves korában találkozott a színésszel, amikor Los Angelesben dolgozott egy olyan cégnél, ahol Noth és más hírességek is többször megfordultak. EAz akkor 49 éves Noth egyszer odament az asztalához, és flörtölni kezdett vele, majd valahogy megszerezte a számát, és üzeneteket hagyott a telefonján. A nő akkori főnöke azt mondta, látta ezeket, de akkor nem találta őket aggasztónak, mert „az volt a Szex és New York csúcsa”, Noth pedig „olyan volt számunkra, mint egy isten”.

Később Noth meghívta a nőt a lakására, ahol megcsókolta őt, a nő visszacsókolt, de jelezte, hogy menne haza, mire állítása szerint a színész magához húzta, majd az ágy felé terelt őt, levetkőztette, és hátulról megerőszakolta, miközben a nő egy tükörrel szemben állt. „Nagyon fájdalmas volt, azt kiabáltam, hogy állj, de ő nem állt meg." Elmondása szerint amikor arra kérte a színészt, hogy legalább húzzon fel egy gumit, Noth állítólag kinevette őt. Állítása szerint az eset után a pólója is véres volt. Később egy barátja elvitte őt a kórházba, ahol elárulta, hogy megerőszakolták, de hogy ki tette, azt nem merte senkinek sem elmondani, azért, mert félt, hogy kirúgják a munkahelyéről, ha megvádolja a színészt. Évekig próbálta eltemetni magában a történteket, de nemrég úgy érezte, itt az ideje, hogy nyilvánosan is elmondja, mi történt vele.

Egy másik, most 31 éves nő szintén a Hollywood Reporternek beszélt arról, hogy felszolgálóként dolgozott egy szórakozóhelyen, ott találkozott 2015-ben az akkor 60 éves Nothtal, aki elhívta őt vacsorázni. A nő elmondása szerint rajongott a Szex és New Yorkért, emiatt igent mondott, bár a barátja próbálta lebeszélni róla. Vacsora után Noth felhívta őt a lakására, hogy megmutassa a whiskey-gyűjteményét, a nő pedig azt mondta, komolyan azt gondolta, hogy mivel a vacsora alatt is csak beszélgettek, tényleg inni fognak. Aztán Noth megpróbálta megcsókolni. „Csak próbálkozott, próbálkozott és próbálkozott, nekem pedig nemet kellett volna mondanom, ott kellett volna hagynom. A következő dolog, amire emlékszem, hogy lehúzta a nadrágját, és ott állt előttem, majd a péniszét a számba nyomta.”

Elmondása szerint ezután egy tükör előtt álltak, a nő sírt szex közben, utána pedig „szörnyen és meggyalázva” érezte magát. Úgy fogalmazott, a történtek felidézése még ma is könnyeket csal a szemébe, mégis felszabadítónak érzi, hogy végre elmondta. Az eset után elmesélte egy barátjának, hogy Noth erőszakoskodott vele, az értesíteni akarta a rendőrséget, ő viszont ellenkezett. Úgy fogalmazott, később megpróbálta bebeszélni magának, hogy csak túlreagálta a történteket.

December 17-én egy újabb nő állította, hogy Chris Noth vele is erőszakoskodott. Ő a Daily Beastnek beszélt arról, hogy a színész 2010-ben egy étterem irodájában zaklatta. Noth 55 éves volt, ő 18. Hostessként dolgozott az étteremben, a műszakvezetője azt mondta, hogy az irodájában fogja kifizetni a munkaidő végén, de ott Noth várta a nőt. „Eleinte úgy éreztem, mintha én lennék az egyetlen, aki hallja, hogy nemet mondok” – mondta a nő, aki azt állítja, Noth az íróasztalhoz szorította őt, lehúzta a harisnyáját, és hátulról, kézzel felnyúlt a nemi szervébe, ahol megérezte a tamponját. Noth ezután állítólag azt kérdezte, hogy a menstruációja végén van-e, a nő pedig próbált arrébb húzódni a színésztől, és a lábával meg a karjával is igyekezett magától ellökni a színészt. „Reggelre fájtak a végtagjaim” – mondta a nő, aki szerint Noth egyszerűen nem akarta meghallani azt, hogy „nem”, azt viszont már igen, hogy „ne itt”. Végül ezzel sikerült meggyőznie, hogy máshol találkozzanak, így kiszabadult az irodából.

Chris Noth a sajtósán keresztül mindhárom nő vádjait visszautasította, tagadja, hogy az általuk elmondottak megtörténtek volna, a harmadik vádlójával kapcsolatban pedig azt is megemlítette, hogy fogalma sincs, kiről van szó.

(Vulture/Hollywood Reporter/Daily Beast)