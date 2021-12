Csúcsra ért a NER legerősebb asszonya?

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalosan is bejelentette, hogy a Fidesz Novák Katalin jelenlegi családügyi minisztert fogja jelölni köztársasági elnöknek. Mi is megírtuk, hogy miért Novák Katalint választotta Orbán Viktor államfőjelöltnek, aki így Magyarország első női köztársasági elnöke lehet. A fideszes politikus életrajza például itt olvasható, amiből most csak azt emeljük ki, hogy Novák Katalin alapító tagja és elnöke a Nők Magyarországért Klubnak. De mi ez a klub?

A NER legerősebb asszonyait tömörítő egyesület 2018 óta létezik, és 16 tagja között megtaláljuk Novák Katalin elnök mellett Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőt, Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum főigazgatóját, Mager Andreát, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, Szili Katalin miniszterelnöki megbízottat, Illés Boglárkát, a Fidelitas elnökét vagy éppen Miklósa Erika operaénekest, aki júliusban lett az Orbán-kormány és a Mol-csoport által közösen gründolt MOL-Új Európa Alapítvány kuratóriumi elnöke. Nem tagja viszont Varga Judit igazságügyi miniszter.

A Nők Magyarországért Klub ötlete abból az elképzelésből fakadt, hogy a család és a karrier ne egymást gátló, hanem ellenkezőleg, egymást kiegészítő és családot segítő, az egységet megteremtő tényező legyen



- szól a Klub bemutatkozása.

Az elérhető adatok alapján nyilvános tevékenységük leginkább abban merül ki, hogy tavaly októberben példamutató nőket díjaztak, akik kiemelkedő munkát végeztek a koronavírus-járvány terjedésének első hulláma alatt. A díjakat négy kategóriában osztották ki: egészségügy, oktatás, szociális ellátás, egyéb. A csoportok fődíja pedig bruttó 5 millió forint pénzjutalommal járt. De honnan volt pénze a Novák Katalin államfőjelölt által elnökölt klubnak?

Két helyről biztosan kapott támogatást a női egyesület. Az egyik a Fidesz pártalapítványa: a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 2020-as beszámolójából derül ki, hogy a pártalapítvány július 20. napján tartott ülésén jóváhagyott 10 millió forintot a Nők Magyarországért Klubnak. A Fidesz pártalapítványának idén április óta van új elnöke Kavecsánszki Ádám személyében, előtte 17 éven át Balog Zoltán, az EMMI korábbi minisztere vezette a szervezetet. Balog minisztersége alatt Novák Katalin volt a tárca család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Kereken 20 millió forintot pedig a kormányközeli cégeket, egyesületeket előszeretettel támogató Szerencsejáték Zrt. leánycégétől is kaptak 2020 októberében. Be is kerültek a hírekbe, hiszen idén augusztusban jelentette be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és a Klub tagja, hogy ötszáz négyzetméteres falfestménnyel köszönik meg a koronavírus elleni frontvonalban dolgozók helytállását Csepelen, a Kossuth Lajos utca 88. alatti társasház tűzfalán. Az alkotás pedig a Nők Magyarországért Klub és fideszes vezetésű csepeli önkormányzata kezdeményezésére, a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. támogatásával készül el.

A Forbes már idén márciusban a legbefolyásosabb magyar nőnek választotta a fideszes államfőjelöltet, akinek nem csak a befolyása, de a vagyona sem kicsi. Az mfor.hu írta meg, hogy Novák Katalinnak eddig sem voltak megélhetési problémái, hiszen a vagyonnyilatkozata szerint 8 ingatlanban tulajdonos: Budapesten, Szegeden és Balatonlellén vannak érdekeltségei, az Átlátszó szerint pedig 2020-ban bruttó havi 2,8 millió forint volt a miniszteri fizetése. Ez garantáltan növekedni fog, ha megválasztják köztársasági elnöknek. Még 2019-ben emelték meg a mindenkori államfő juttatásait, ami a házelnököt megillető tiszteletdíj összegének 1,1-szerese. Ez jövőre mintegy bruttó 4 millió forint lehet.