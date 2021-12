Berlusconi köztársasági elnökként térhetne vissza az olasz politika csúcsára

Tényleg elképzelhető, hogy a számtalan botrány, politikai fordulat és jogerős ítélet után Silvio Berlusconi még egyszer feltörhet, és Olaszország elnöke lehet? Ez az a kérdés, amit egyre többen tesznek fel Olaszország- és Európa-szerte, miután fennáll a lehetősége, hogy az olasz parlamenti képviselők jövő januárban a 85 éves politikust választják államfőnek.

Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök hétéves mandátuma februárban véget ér, az olasz parlament két háza utódot választ. A jobbközép Forza Italia párt alelnöke, Antonio Tajani a BBC-nek azt mondta, hogy Berlusconi lehet a kiválasztott. Tajani és Berlusconi együtt alapították meg a Forza Italiát 1993-ban, és a párt évtizedeken át meghatározó szereplője volt az olasz politikának, Berlusconi pedig négyszer töltötte be a miniszterelnöki posztot, ezzel a világháború utáni időszakban ő volt leghosszabb ideig hivatalban Olaszországban.

Fotó: TIZIANA FABI/AFP

Berlusconi december elején indította be a kampányát, többek között elküldte az államfőt választó közel ezer politikusnak a korábbi beszédeit tartalmazó antológiát, és igyekezett magát a liberális értékek mellett kiálló, az európai politikában is otthonosan mozgó államférfiként pozicionálni.

Az államfő megválasztásához a két ház képviselőinek kétharmada szükséges, de ha három kör alatt sem sikerül senkinek megszereznie a szükséges szavazatszámot, akkor feles többséggel választanak. December elején arról jelentek meg elemzések, hogy ha Berlusconi nem is tud magának összeszedni elegendő szavazatot, annyira azért lehet erős, hogy végül „királycsinálóként” érdemben beleszólhasson a következő köztársasági elnök megválasztásába. A helyzetet bonyolítja, hogy a szavazás titkos, és az olasz államfő választása hagyományosan megjósolhatatlan kimenetelű esemény, mindig akadnak, akik a pártjukkal szemben szavaznak.

Ha a jobbközép blokk összes képviselője támogatná Berlusconit, még akkor is legalább 50 szavazatot kéne levadásznia máshonnan, és az sem világos, hogy a jobboldali pártok mind támogatnák-e. A kereszténydemokraták már jelezték, hogy ha Berlusconi tényleg hivatalosan is jelölt lesz, akkor ők támogatják. A szélsőjobboldali Olaszország Fivérei vezetője, az Orbán Viktorral is szívélyes viszonyt ápoló Giorgia Meloni pedig azt mondta, hogy számukra a legfontosabb, hogy az új államfő „hazafi” legyen, és ezért támogatnák Berlusconit. Az Olaszország Fivérei a Forza Italia és a Liga társaságában alkot jobboldali szövetséget, de Meloni szélsőjobboldali pártja nem támogatja Mario Draghi egységkormányát. A Ligát vezető Matteo Salvini az év elején ugyan arról beszélt, hogy Berlusconi nagyszerű elnöke lenne az országnak, de december elején már jóval visszafogottabban nyilatkozott.

Vannak persze hangos ellenzők is: az 5 Csillag Mozgalom vezetője, az egykori miniszterelnök, Giuseppe Conte már jelezte, hogy nem támogatnák a megválasztását, és nem meglepő módon ezt közölte a legnagyobb balközép párt, a Demokrata Párt is.

Olaszországban az államfői poszt nemcsak szimbolikus jelentőséggel bír, kormányválságok vagy egyéb politikai krízishelyzetek esetén az elnök szerepe kifejezetten fontos lehet. És az olasz politikában nem ritka az ilyen helyzet: legutóbb év elején fordult elő, amikor Conte kormányfő elveszítette a többségét a parlamentben, és Matteralla elnök hozta tető alá Draghi egységkormányát.

Tajani a brit lapnak arról beszélt, hogy Berlusconi tökéletes lenne az elnöki posztra: az ország egyik vezető vállalkozójaként és fociklub-tulajdonosaként is bizonyított, emellett pedig az ország történetének egyik legjelentősebb politikusa.

Berlusconi politikai tapasztalatát persze senki sem vitatja, de azért a nevét hallva a legtöbbeknek a botrányai szoktak beugrani: a rengeteg vizsgálat és nyomozás (igaz, csak egyetlen esetben, adócsalás miatt ítélték el jogerősen), a bunga-bunga szexpartik, a korrupciós vádak, a teljesen képtelen hazudozások. A legutóbbi ügyében, amikor azzal vádolták meg, hogy fizetett a szexért egy fiatalkorú marokkói lánynak, végül felmentették, de az ügy leágazásaként még bíróság elé állhat, amiért a gyanú szerint két szemtanút is lefizetett, hogy hallgassanak.

Arra a kérdésre, hogy ezek a botrányok nem teszik-e alkalmatlanná Berlusconit az ország államfői posztjára, hűséges politikustársa, Tajani azt mondta, hogy ez csak „blabla”, és a baloldali pártokat, a sajtót és az igazságszolgálgatást okolta, amiért meghurcolták Berlusconit.

Berlusconi karakterének fontos eleme, hogy hiába milliárdos vállalkozó, az igazságszolgáltatással szemben vívott küzdelmei miatt évtizedek óta úgy tudja pozicionálni magát, mint aki az „elitekkel” szemben hadakozik. Ezzel bővebben is foglalkoztunk pár éve, amikor megírtuk, hogy évtizedekig kinevettük Berlusconit, pedig végig ő határozta meg a világunkat.

A BBC cikke is azt hangsúlyozza, hogy Berlusconi egyáltalán azért merülhet fel tényleg a jobboldal jelöltjeként, mert az olasz társadalom jelentős része azt gondolja, hogy az igazságszolgáltatást politikai célokra használják fel, és Berlusconi valójában áldozat.

A lapnak nyilatkozó baloldali képviselő, Lia Quartapelle viszont hangsúlyozta, hogy alapvetően nem a nemzetközi sajtót is megjárt botrányok miatt ellenzik Berlusconi államfői kinevezését, hanem mert alkalmatlan ember arra, hogy egyesítse a nemzetet, ráadásul karrierjét végigkísérték a nőgyűlölő, szexista megjegyzések.

Berlusconival kapcsolatban a kora is rendre előkerül: ha megválasztanák, 92 éves lenne, mire befejezi a ciklusát. Az elmúlt években többször is kórházba került, a koronavírus-fertőzése is kifejezetten súlyos tünetekkel járt. Mindenesetre a környezetéből származó beszámolók szerint Berlusconit nagyon feltüzelte az elnöki poszt lehetősége, és remek formában van.

Abban a Berlusconit támogató és kritizáló megszólalók is egyetértettek, hogy a politikus tényleg meghatározó alakja volt a modern Olaszországnak. „Berlusconi rendkívüli figura. Nagyon ellentmondásos, de fontos is egyben, és most ha nem is bosszúra készül, de azt várja, hogy rehabilitálják. Azt akarja, hogy az ország elfogadja, hogy ő egy államférfi, nem pedig elítélt” – mondta róla Giovanni Orsina politikatudós. A római LUISS Egyetem oktatója szerint egyetlen dolgot nem szabad soha megtenni Berlusconival kapcsolatban: alábecsülni, hogy mire képes.