Novák Katalin bement a Mokkába és azt mondta: „Ennyi!”

Novák Katalin szerda reggel bement a TV2 reggeli műsorába, hogy ott Pachmann Péternek beszéljen arról, hogy érzi magát azután, hogy előző nap bejelentették, őt jelöli a Fidesz a köztársasági elnöki posztra.



„Azt persze tudtam, hogy ez azt jelenti, hogy én lehetek Magyarország első női köztársasági elnöke, ami önmagában is egy édes teher és felelősség, illetve van egy elképzelésem arról, hogy egy köztársasági elnöknek mi a feladata az ország első polgáraként, és mérlegeltem, hogy fel tudok-e nőni a feladathoz”

– mondta Novák, aki szerint ez „nem egy egyszemélyes felkérés”, mert van egy férje és három gyereke is, „ez pedig egy olyan feladatkör, ami a család egészét érinti”, emiatt a döntést, hogy vállalja, közösen hozták meg.

Pachmann itt gyorsan közbeszúrta, hogy vannak olyan „demokráciában sokkal inkább előrébb járó országok”, mint az Egyesült Államok, Franciaország vagy Németország, de „egyik sem tud felmutatni női köztársasági elnököt”, amire Novák azzal reagált, hogy szerinte sok nő érzi most azt, hogy „ez az ő sikerük is”.

„Ezért érzek jelentőséget abban, hogy én nőként tölthetem be reményeim szerint ezt a pozíciót, merthogy a nők úgy érzik, hogy tulajdonképpen nincsen üvegplafon, nincsen felső határ, amit ne tudnának átlépni. Ez egy üzenet a magyar nőknek és a magyar férfiaknak is, ami arról szól, hogy a nők számára is minden lehetőség adott.”