Az Európai Bizottság szerint nem létezik az Orbán által említett vakcinamegállapodás

A kormány továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy nem vesz részt abban az uniós Pfizer-beszerzésben, amire május végén nemet mondott. Gulyás Gergely miniszter december elején azt mondta, a gyerekeknek szánt vakcinák új beszerzésben érkeznek, és kedden ezt állította Orbán Viktor is az omikronra szabott, egyelőre ki sem fejlesztett oltóanyagról.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Csakhogy az Európai Bizottság szerint mindkettőt a májusi beszerzés keretében vásárolják a tagállamok. Néhány hete ezt írták nekünk a gyerekvakcinákról, és most a Telex kérdésére is ezt válaszolták az omikron-vakcinával kapcsolatban.

A Bizottság azt is elárulta, hogy a magyar kormány október 5-én szállt be a beszerzésbe, mást nem is tehetett volna, hiszen a májusi óta az EU nem kötött új szerződést a Pfizerrel.