A kormány tagadja, pedig a jelek szerint beszállt a butának bélyegzett uniós vakcinaszerződésbe

A magyar kormány májusban nemet mondott a következő uniós Pfizer-szerződésre.

Az Európai Bizottság szerint mégis részt veszünk benne.

A kormány ezt tagadja.

Mégis kapunk gyerek-vakcinákat.

Feloldhatatlannak tűnik az ellentmondás.

Jövő héten 130 ezer adag érkezik Magyarországra a Pfizer gyerekeknek szánt vakcinájából, Orbán Viktor elmondása szerint összesen kétmillió dózist várunk az európai uniós beszerzésből.



De melyik beszerzésből?

A kormány május végén jelentette be, hogy nem vesz részt a harmadik közös vakcinavásárlásban, egyrészt mert nincs rá szükség, másrészt mert rugalmatlanok a feltételek.

„Az Európai Unió új vakcinabeszerzésében nem kívánunk részt venni. Azért sem szívesen tesszük ezt, mert itt már semmilyen diverzifikáció nincsen, tehát ez csak és kizárólag Pfizerre vonatkozik, amiből 19 millió adagot kell megrendelni és kifizetni, függetlenül attól, hogy szükség van-e rá vagy sem. És a mostani számokból egyértelműen látszik, hogy nem lesz szükség. (...) Tehát az ország felkészült arra, hogy ha újraoltásra van szükség, akkor is van elegendő vakcina, éppen ezért egy olyan 120 milliárdos kalandban, ahol 19 millió vakcinát kellene lehívni, amiből egyetlen egyre sem lesz szükség, részt venni nem tudunk” - mondta Gulyás Gergely miniszter május 20-án.

Az Európai Bizottság aznap jelentette be, hogy 1,8 milliárd adag vakcinára szerződött a harmadik beszerzésben, amit a Pfizer/BioNTech 2021 és 2023 közt fog leszállítani a tagállamoknak. 900 millió adagot rendeltek a már kifejlesztett oltóanyagból, és további 900 millióra kötöttek opciós megállapodást. A közlemény szerint az előbbi tartalmazza az esetleg felbukkanó, új vírusvariánsokra szabott vakcinákat is.

Májusban még szó sem volt gyerekvakcináról, szeptemberben viszont már igen, amikor Gulyás azt mondta, a Bizottság új beszerzési ötlettel állt elő.

„A Pfizer-beszerzésekkel kapcsolatosan még egy kérdés volt a kormány asztalán, ez pedig az, hogy volt egy új beszerzési kezdeményezése az Európai Uniónak, ez pedig a 12 év alattiak számára adható Pfizer-oltás, itt Magyarország a megrendelők közé tartozik (...)”

Hasonlóan fogalmazott november 11-én is, amikor megkérdezték, hogyan szerezne be a kormány gyerek-Pfizert, ha kiszállt a következő beszerzésből:

„A következő Pfizer-beszerzés a rendes felnőtt vakcinákra vonatkozik. Ha lesz gyerekeknek, eddig is jelentkeztünk rá. Minden olyanra jelentkeztünk, amiből nincs bőségesen készleten.”

Ehhez képest november végén az Euronews arról írt, hogy a kormány szeptemberben mégis „bekönyörögte magát” abba a szerződésbe, amiben májusban még nem akart részt venni. Az Európai Bizottság szóvivője szintén megerősítette, hogy Magyarország részt vesz a harmadik beszerzésben.

Kérdésünkre nekünk is azt írták a Bizottságtól, hogy a kormány csatlakozott a harmadik beszerzéshez, ami „valóban vonatkozik gyermekeknek való adagokra”. Kíváncsiak voltunk, mekkora részét teszik ki a beszerzésnek a gyerek- és felnőtt- vakcinák, illetve hogyan dől el, melyikből, mennyi jut a különböző országokba.

A válasz szerint az adagok elosztásáról a tagállamok egyeztek meg. „A kiindulópont mindig a népességszámon alapul, de a tagállamok megállapodhatnak más elosztásban is.” Az uniós szabályok viszont tiltják, hogy a tagállamok külön üzleteljenek olyan vállalatokkal, amelyekkel az EU előzetes beszerzési megállapodást kötött.

A Bizottság szerint tehát nem igaz, hogy a kormány ne venne részt a harmadik beszerzésben, és az sem, hogy az EU külön beszerzésben vásárolna vakcinát a gyerekeknek. A Pfizer novemberi közleményében is az áll, hogy a már létező szerződés keretében szállítják a gyerek-vakcinákat.

Pfizer-raktár Párizsban Fotó: JOEL SAGET/AFP

Mindezek alapján reális forgatókönyvnek tűnt, hogy a kormány először valóban kiszállt a harmadik beszerzésből, aztán kiderült, hogy másképp nem juthatna gyerek-oltásokhoz, így mégis beszállt, de a felnőtt változatból továbbra sem kért egy darabot sem. Gulyás múlt csütörtökön mégis tagadta, hogy a gyerekeknek szánt vakcinák abban az uniós beszerzésben érkeznének, amiből májusban kimaradtunk.

„Nem. Ez egy külön beszerzés” - mondta. „Teljesen világos állásponton voltunk mindig: minden olyan beszerzésben részt veszünk, ami olyan korosztálynak biztosít vakcinát, akit eddig nem tudtunk elérni a rendelkezésre álló vakcinával, és semmilyen másban nem veszünk részt, mert pénzkidobás. Ha hallgattunk volna azokra, akik ezzel ellentétes tanácsokat adtak, akkor 120 milliárd forintot dobtunk volna ki a szemétbe.”

Szerinte az uniós beszerzés „rendkívül buta” volt, mert „nem azt tették lehetővé, hogy mi azt mondjuk, hogy kérünk még kétmillió vakcinát, mert akkor lehetett volna arról beszélni, hogy kérjünk-e még valamennyit. Hanem azt mondták, hogy vagy kérünk tizennemtomhány milliót, vagy egyet sem lehet”.

Megkérdeztük a Bizottságtól, igaz-e, hogy a kormány csak 10 milliónál több vakcinát kérhetett a beszerzésből, amire azt a talányos választ kaptuk, hogy „nem a Bizottság feladata, hogy megindokolja egy tagállam választását”.

Lesz-e elég Pfizer a felnőtteknek?

Bár a gyerek-Pfizer hatóanyaga megegyezik a felnőtt-Pfizerével, változtattak az adagoláson és a hígításon is, a Magyarországra várt kétmillió adag gyerek-Pfizerrel tehát nem fogunk tudni felnőtteket oltani.

Gulyás Gergely múlt csütörtökön azt mondta, 2,8 millió adag felnőtt-Pfizer van raktáron, és a jelek szerint több nem is érkezik. A harmadik oltásoknál világosan látszik, hogy ez a legnépszerűbb vakcina, és nem zárható ki, hogy a védettség kopása, illetve az új variánsok miatt akár újabb ismétlőoltásokat kell majd beadni. Jó esetben még az egyszer oltottak száma is növekedni fog, ezért írtuk korábban, hogy a most bőségesnek tűnő készlet jövőre könnyen megcsappanhat.

„Oltóanyag van elég? Mert tegnap az egyik baloldali hírportál már azzal riogatott, hogy nem lesz elég a korszerű oltóanyagból” - vezette fel a témát másnap az állami rádió riportere Orbán Viktornak, aki azt mondta, „tízmilliónyi oltásunk van, tehát nemcsak, hogy harmadszor, hanem negyedszer is be tudunk oltani mindenkit”. Ebbe a többi oltóanyagot is beleértette, Gulyás szerint most így állunk velük:

Moderna (mRNS-vakcina): 778 ezer

AstraZeneca (vektorvakcina): 1,65 millió

Janssen (vektorvakcina): 3,1 millió

Sinopharm (teljes, elölt vírust tartalmazó vakcina): 2,1 millió

Gulyás szerint az AstraZenecát valójában nem érdemes számolni, egyrészt, mert az emberek nem nagyon kérik, másrészt annyira közel van a lejárati ideje, hogy muszáj elajándékozni. További korlátot jelent egyrészt, hogy az emberek többsége a Pfizert részesíti előnyben, másrészt a központi ajánlás szerint Szputnyikra és AstraZenecára nem érdemes Janssent beadatni ráadásdózisként, mert vitatott, hogy elég hatékony-e a vektor-vektor kombináció.