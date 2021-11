Elfogyhatnak itthon a legkorszerűbb vakcinák

Az utolsó előtti Pfizer-szállítmány érkezhetett a héten Magyarországra – írta a Portfolió. Valóban úgy tűnik, hogy jövő héten még jön 240 ezer adag, és ezzel a Pfizer készre jelentheti a 10,8 milliós megrendelést. Folytatás nincs, mert az újabb közös európai uniós beszerzésből a magyar kormány – a tagállamok közül egyedül – kiszállt májusban. Az unió a Pfizerrel állapodott meg az újabb ütemről.

Most nagyon sok vakcinánk van

Ezzel egészen furcsa helyzetben lesz Magyarország. Az EU-s vásárlás (24 millió adagos megrendelés) és a keletről külön beszerzett 7,2 millió vakcinának köszönhetően rengeteg oltóanyag érkezett az országba. Hogy pontosan mennyi, azt a magyar kormány nem közli egy ideje (október 5-ei a legutóbbi adat), az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) honlapján ugyanakkor vannak adatok tagországonként, így Magyarországról is arról, hogy mennyi vakcina érkezett eddig, és abból mennyit használtak fel.

Múlt hétig az ECDC adatai szerint 26,2 millió adag vakcina érkezett Magyarországra. Ennek kevesebb mint felét, 13,46 millió adagot adtak be. Az EU-tagországok közül csak a nagyon alacsony oltottságú Bulgáriában használták fel rosszabb arányban a megvásárolt vakcinákat (40,4 százalék). A 48,6 százalékos magyar arányhoz hasonló a lengyelek 48,8 százaléka, akik nem vettek keleti vakcinákat.

Olyan nagy készletek vannak jelenleg raktáron, hogy azokból már bőven elkezdett ajándékozni és eladni a kormány, így legalább máshol fel tudják használni azokat.

De jön 2022

Csakhogy ez a bőség viszonylag hamar véget érhet. Amikor a kormány májusban kiszállt az uniós beszerzésből, Gulyás Gergely még azzal érvelt, hogy túl sok vakcinát kellene rendelni túl drágán. (A Pfizer valóban emelt az áron, adagonként cirka 6000 forintra, ám ez még így is olcsóbb, mint amennyiért a Sinopharmot vettük – azért 10 500 forintot fizettünk.)

Gulyás májusban azt is mondta, hogy láthatóan belassult a magyar oltási program, nem sokan fogják vakcináltatni magukat. Ha kell harmadik oltás – ez akkor inkább elméleti lehetőség volt –, azt megoldják a meglévő készletekből, 2022 végére pedig beindul a magyar vakcinagyár.

Csakhogy közben beütött a delta variáns, kiderült, hogy a 60 százalékhoz közeli oltottsági arány messze nem elég a nyájimmunitáshoz, ezt jelentősen kellene növelni. Emellett a harmadik oltás is égetően szükségessé vált, miután kiderült, hogy a vakcinák hatékonysága erősen megkopik 4-6 hónap után. Majd lejjebb ment az olthatók korhatára is 11 évre.

A kormány szándéka szerint jelentősen növelni kellene az akár kétszer, akár háromszor oltottak számát. Ehhez vezető lépés, ha a munkahelyek egy részén valóban kötelezővé teszik az oltásokat. Több országban ár elkezdtek érvényt szerezni a védettségi igazolványnak, ehhez hasonló intézkedés a kormány korábbi kommunikációja alapján a romló járványhelyzetben itthon is elképzelhető. És bár ennek egyelőre csak halvány jele van, lehetnek olyanok is az oltás elutasítói között, akik a fertőzés felfutása miatt mégis meggondolják magukat.

Az akár a munkahelyük által kötelezett, akár magukat meggyőző új oltottaknak eleve két adag kell, és a harmadik oltás is felfutásban van még. (Két oltást 5,78 millióan kaptak eddig. Ennyien jó eséllyel nem fogják beadatni maguknak a harmadikat, de a megerősítő oltások száma a mostani 1,6 millióról még bőven feljebb megy. Ezt most naponta 34 ezren adatják be maguknak.) És ha például tényleg meg kell ismételni az oltásokat félévente, akkor jövő év elején el kell kezdeni beadni a negyedik adagot.

Most nagyjából 3,5 millió Pfizer lehet raktáron, 240 ezer jön még – és slussz. A harmadik oltás legnagyobb része, 87 százaléka Pfizer a 24.hu adatai szerint.

Ha bejön a kormány szándéka az oltási program felpörgetésére, akkor bőven kifogyhatunk az eddig messze legnépszerűbb Pfizerből, pláne jövő év végéig, amikor a debreceni oltóanyaggyár elkezdi gyártani az oltóanyagot. De azok sem mRNS-vakcinák lesznek, hanem a Sinopharm és a Szputnyik licenszei. A kínai vakcinából így is bőven van, a kétmillió orosz lényegében elfogyott.

Közben a régebbi készletek szavatossága is lejár. (Van, amit kölcsönadtunk, főleg a közeli lejáratúakból. Ezeket elvileg visszakapjuk frissebb gyártásúakból.)

Modernából viszonylag keveset rendeltünk, 1,7 millió darabot, azt le is szállították. Ezzel jóval takarékosabban bánnak itthon, mint a szintén mRNS Pfizerrel, még csak 800 ezret használtak fel.

Elvileg van bőven AstraZeneca is, de azt szépen csendben kivezették Magyarországon. Kásler Miklós némileg meglepő módon azt közölte saját kutatásokra hivatkozva, hogy az Astrával oltottaknál a második oltás után csökken az antitestszám, ezért „további oltást elvégezni azzal nem célszerű”.)