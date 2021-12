"Sok magányos ember hívja a lelkisegélyt az ünnepek alatt" - mondta a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének alelnöke az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában. Ilyenkor sokan beszélnek veszteségeikről, eltávozott társaikról, de többeknél felerősödnek ilyenkor a párkapcsolati, generációs, egészségügyi problémák is, mondta Dudás Erika.

Ilyenkor napi négy-hatszáz hívás is érkezhet az ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámra. Dudás elmondása szerint az érdemi beszélgetések húsz percig is eltartanak, de kritikus helyzetekben, amikor öngyilkosság gondolata is felmerül, akár egy-másfél órán át is tarthat egy beszélgetés.

Dudás szerint többen már attól megkönnyebbülnek, ha elmondhatják valakinek a problémáikat.

A lakosság lelkiállapotán a koronavírus-járvány csak rontot, több az érdemi hívás. A járványhullámok meghatározták a segítségre szoruló telefonálók kérdéseit is: az első hullám alatt főként az izoláció, az információhiány miatti szorongás volt jellemző. Utána a következmények miatt telefonáltak sokan. Idén már az oltásokkal kapcsolatos hívások voltak nagyobb számban.

A telefonálók között nagyjából 52 százalék a férfiak, 48 százalék a nők aránya. (Via MTI)