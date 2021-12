Ukrajna pályázik a 2030-as téli olimpiára

Az ukrán sportminisztérium azt a feladatot kapta Volodimir Zelenszkij elnöktől, hogy harcoljon a 2030-as téli olimpia rendezési jogáért, mondta Vadum Huttszajt sportminiszter. Ezért úgy döntöttek, be is adják a pályázatot.

A hírek szerint Japánból Szapporó, Spanyolországból Aragónia és Katalónia is szívesen megrendezné a játékokat, de komoly a 2010-es házigazda, Vancouver érdeklődése is. A 2002-es rendező, Salt Lake City ugyancsak jelezte korábban, hogy 2030-ban vagy 2034-ben újra téli olimpiát rendezne. (via MTI)