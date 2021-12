Letartóztattak hat embert egy hongkongi független hírügynökségnél

A hongkongi rendőrség hat embert tartóztatott le egy független hírügynökségnél, a Stand Newsnál „lázító kiadványok közzétételére irányuló összeesküvés miatt”.



A letartóztatottak között vannak jelenlegi és korábbi munkatársak is, de az ügynökség irodájához is kivonult 200 rendőr razziázni, hogy az újságírók anyagait átkutassák és lefoglalják. A hírügynökség főszerkesztője is a letartóztatottak között van.

A főszerkesztő, Patrick Lam letartóztatása. Fotó: DANIEL SUEN/AFP

(BBC)